Новый герой «Марвел». Крупнейший дистрибьютор компьютерной техники РФ получил нового совладельца

Известный предприниматель Владимир Голубев стал совладельцем крупнейшей в России IT-компании Fplus. Тяжеловес петербургского бизнеса идет в новый для себя, но крайне перспективный рынок импортозамещения компьютерной техники и ПО.
Головная структура холдинга Fplus ООО «Ф-ПЛЮС ОБОРУДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКИ» обнародовала данные о смене структуры собственников. Датированное
По итогам 2023 года Fplus (ранее «Марвел») сообщил о совокупной выручке
Пару лет назад «Марвел» прошел довольно непростую процедуру «переезда» из иностранных юрисдикций в Россию, а затем и корпоративный конфликт с основателем компании Сергеем Гирдиным. В СМИ заявлялось, что
С тех пор основным владельцем компании был ее генеральный директор Алексей Мельников. На октябрь
Переходу 50% долей Fplus к ЗПИФу «НУКЛОН» предшествовали переходы небольших пакетов компании к структурам, подконтрольным петербургскому предпринимателю Олегу Барабанову (наиболее известен по автохолдингу РРТ). В феврале
Российское законодательство позволяет владельцам паев закрытых фондов оставаться неназванными при покупке активов. К тому же формально эти паи могут менять владельца по нескольку раз в день (при определенных условиях), и это также не будет отражаться в открытых источниках.
Два независимых и незнакомых друг с другом источника на инвестиционном рынке Петербурга дали понять корреспонденту «Фонтанки», что основным бенефициаром «НУКЛОНа» является известный петербургский предприниматель Владимир Голубев. Это довольно неожиданно, потому что до сих пор он был известен в более «тяжелых» отраслях — дорожном строительстве, угольной промышленности и девелопменте.
Вместе с тем источники «Фонтанки» указывают на то, что у Владимира Голубева в проекте покупки Fplus есть партнеры. К примеру, упомянутый выше Олег Барабанов, который уже участвовал в проектах Голубева и заявлял в СМИ, что «давно знаком» со старожилом петербургского бизнеса. Так что появление Барабанова в числе миноритариев Fplus было не случайным, а могло быть свидетельством своеобразного due diligence — процедуры составления объективного представления об объекте инвестирования.
Еще одним интересным моментом источники «Фонтанки» называют довольно высокую финансовую нагрузку, лежащую на Fplus. Она возникла из-за чрезвычайно быстрого роста компании за последнее время, когда на развитие и капвложения требовались огромные средства и рост задолженности не поспевал за ростом доходов. Характерно, что все акции основного актива — ООО «МКТ» — в начале
Финансовая отчетность «МКТ» не публиковалась с 2020 года, а ООО «Ф-ПЛЮС ОБОРУДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКИ» и вовсе не держит ее в открытом доступе. То есть составить представление о положении дел в компании со стороны не получится. И тем более предположить, во сколько покупателям обошлись
Вместе с тем, по данным «Фонтанки», новый акционер, внимательно изучавший положение дел, намерен теперь серьезно инвестировать в компанию для покрытия ее финансовых потребностей.
Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»