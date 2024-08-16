Новый герой «Марвел». Крупнейший дистрибьютор компьютерной техники РФ получил нового совладельца

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Известный предприниматель Владимир Голубев стал совладельцем крупнейшей в России IT-компании Fplus. Тяжеловес петербургского бизнеса идет в новый для себя, но крайне перспективный рынок импортозамещения компьютерной техники и ПО.

Головная структура холдинга Fplus ООО «Ф-ПЛЮС ОБОРУДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКИ» обнародовала данные о смене структуры собственников. Датированное 14 августа изменение зафиксировало переход 50% долей к ЗПИФ «НУКЛОН» под управлением УК «Балтинвест». Два независимых друг от друга источника на рынке указывают на то, что основным бенефициаром этого ЗПИФ является известный петербургский предприниматель Владимир Голубев, ранее известный в основном по работе в дорожно-строительном секторе и девелопменте.



По итогам 2023 года Fplus (ранее «Марвел») сообщил о совокупной выручке в 195,4 млрд рублей. Влиятельный отраслевой рейтинг CNews300 поставил его в 2022-м на первое место во главе всех российских IT-компаний. В 2023 году его потеснил специализирующийся на «софте» « Холдинг T1 », однако среди поставщиков и производителей компьютерного оборудования Fplus сохранил лидерство. Начав в 1990-х годах как импортер компьютерной техники, «Марвел» постепенно перешел к системной интеграции, а затем и к собственному производству техники самого широкого спектра на российских заводах. После начала санкционной изоляции российской экономики Fplus участвует в масштабной программе перевооружения госпредприятий и учреждений оборудованием имеющим статус российского. Также Fplus активно внедряет технику на российском ПО, включая ОС «Аврора» . Кроме этого направления Fplus работает и на потребительском рынке, выпуская технику (планшеты, ноутбуки, телефоны) под маркой F+ , а также развивая собственную розничную сеть «Всёсмарт» ( 19 магазинов в Москве, восемь в Петербурге и несколько десятков в других регионах).



Пару лет назад «Марвел» прошел довольно непростую процедуру «переезда» из иностранных юрисдикций в Россию, а затем и корпоративный конфликт с основателем компании Сергеем Гирдиным. В СМИ заявлялось, что с 2022 года он полностью вышел из всех активов компании, которая стала называться Fplus.

С тех пор основным владельцем компании был ее генеральный директор Алексей Мельников. На октябрь 2023 года он был владельцем 100% долей в ООО «Ф-ПЛЮС ОБОРУДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКИ». Этой фирме принадлежит 95% ООО «МКТ» (бывшее «Марвел КТ»). Эта фирма в ходе реструктуризации «Марвел» в 2017 году консолидировала все активы группы. В дальнейшем она запустила ряд сторонних проектов, в том числе в электроэнергетике. Оставшиеся 5% в «МКТ» принадлежат Владимиру Корневу, который с 1998 года был равноправным партнером Сергея Гирдина в ООО «Компания "Марвел"».



Переходу 50% долей Fplus к ЗПИФу «НУКЛОН» предшествовали переходы небольших пакетов компании к структурам, подконтрольным петербургскому предпринимателю Олегу Барабанову (наиболее известен по автохолдингу РРТ). В феврале 2024 года 10% Fplus принадлежало лично ему. А 14 августа 2024 года его имя пропало из списка собственников. Теперь 50% принадлежит Алексею Мельникову, а 50% — «НУКЛОНУ».

Российское законодательство позволяет владельцам паев закрытых фондов оставаться неназванными при покупке активов. К тому же формально эти паи могут менять владельца по нескольку раз в день (при определенных условиях), и это также не будет отражаться в открытых источниках.



Два независимых и незнакомых друг с другом источника на инвестиционном рынке Петербурга дали понять корреспонденту «Фонтанки», что основным бенефициаром «НУКЛОНа» является известный петербургский предприниматель Владимир Голубев. Это довольно неожиданно, потому что до сих пор он был известен в более «тяжелых» отраслях — дорожном строительстве, угольной промышленности и девелопменте.

Вместе с тем источники «Фонтанки» указывают на то, что у Владимира Голубева в проекте покупки Fplus есть партнеры. К примеру, упомянутый выше Олег Барабанов, который уже участвовал в проектах Голубева и заявлял в СМИ, что «давно знаком» со старожилом петербургского бизнеса. Так что появление Барабанова в числе миноритариев Fplus было не случайным, а могло быть свидетельством своеобразного due diligence — процедуры составления объективного представления об объекте инвестирования.

Еще одним интересным моментом источники «Фонтанки» называют довольно высокую финансовую нагрузку, лежащую на Fplus. Она возникла из-за чрезвычайно быстрого роста компании за последнее время, когда на развитие и капвложения требовались огромные средства и рост задолженности не поспевал за ростом доходов. Характерно, что все акции основного актива — ООО «МКТ» — в начале 2024 года были заложены в Мособлбанке.



Финансовая отчетность «МКТ» не публиковалась с 2020 года, а ООО «Ф-ПЛЮС ОБОРУДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКИ» и вовсе не держит ее в открытом доступе. То есть составить представление о положении дел в компании со стороны не получится. И тем более предположить, во сколько покупателям обошлись 50% в компании с выручкой в 195 млрд рублей. Судя по последней доступной отчетности «МКТ», ее рентабельность по чистой прибыли колебалась в районе 2–3% .



Вместе с тем, по данным «Фонтанки», новый акционер, внимательно изучавший положение дел, намерен теперь серьезно инвестировать в компанию для покрытия ее финансовых потребностей.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

