Пока тепло. Петербуржцы выбираются из города по пробкам и стоят в большом заторе под Рождествено

К вечернему часу пик пятницы на дорогах Петербурга начали расти пробки на КАД и выездах из города. А те, кто уже успел уехать в южные районы области, застряли в заторах из-за ремонта.
По данным «Яндекс.Пробок», к 18 часам 16 августа загруженность петербургских дорог колеблется между обычными для пятницы
На КАД к вечеру скопился 6,6-километровый затор на внутреннем кольце от Дачного проспекта к Таллинскому шоссе. К развязке с Пулковским шоссе внутреннее кольцо встало от Московского шоссе, а внешнее — от ЗСД, причем пробка начинается еще на диаметре. Стоят съезды на развязке с Московским шоссе в Шушарах. Затор перед Обухово на внешнем кольце растянулся почти на
На ЗСД по-пятничному собралась пробка в северном направлении. Наиболее плотно на двух участках: от Васильевского острова к Приморскому шоссе и от Богатырского проспекта к северной развязке с КАД.
Копятся заторы и на выездах из Петербурга в область. Наиболее плотные пробки на Мурманском, Новоприозерском и Выборгском шоссе. Пулковское шоссе в Петербурге пока пугает не сильно. А вот дальше — другое дело. О «мощной пробке» на трассе Р-23 «Псков» в Гатчинском районе Ленобласти сообщает «Фонтанке» читатель Александр. По его словам, едущие со стороны Петербурга уже два часа стоят под Рождествено.
Напомним, на участке федеральной трассы с 80-го по 97-й километр идет масштабный ремонт. В июне там ввели реверсивное движение со светофорным регулированием. Для дачников сделали послабление в пиковые часы в пятницу и воскресенье, но снять реверс совсем на несколько дней возможности нет, поясняли дорожники.