Пока тепло. Петербуржцы выбираются из города по пробкам и стоят в большом заторе под Рождествено

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К вечернему часу пик пятницы на дорогах Петербурга начали расти пробки на КАД и выездах из города. А те, кто уже успел уехать в южные районы области, застряли в заторах из-за ремонта. По данным «Яндекс.Пробок», к 18 часам 16 августа загруженность петербургских дорог колеблется между обычными для пятницы 6 баллами и уже слишком плотной «семеркой». Выезжающие из центра водители стоят на Невском проспекте, Дворцовой, Арсенальной, Пироговской и Выборгской набережных, а успевшие раньше — уже на дальних магистралях.

На КАД к вечеру скопился 6,6-километровый затор на внутреннем кольце от Дачного проспекта к Таллинскому шоссе. К развязке с Пулковским шоссе внутреннее кольцо встало от Московского шоссе, а внешнее — от ЗСД, причем пробка начинается еще на диаметре. Стоят съезды на развязке с Московским шоссе в Шушарах. Затор перед Обухово на внешнем кольце растянулся почти на 6 километров от Московского шоссе. Плотно на подъездах к Мурманскому шоссе с обеих сторон. А на севере города кольцевая встала между Девяткино и проспектом Энгельса.

На ЗСД по-пятничному собралась пробка в северном направлении. Наиболее плотно на двух участках: от Васильевского острова к Приморскому шоссе и от Богатырского проспекта к северной развязке с КАД. Копятся заторы и на выездах из Петербурга в область. Наиболее плотные пробки на Мурманском, Новоприозерском и Выборгском шоссе. Пулковское шоссе в Петербурге пока пугает не сильно. А вот дальше — другое дело. О «мощной пробке» на трассе Р-23 «Псков» в Гатчинском районе Ленобласти сообщает «Фонтанке» читатель Александр. По его словам, едущие со стороны Петербурга уже два часа стоят под Рождествено.

Фото: читатель «Фонтанки» Александр Фото: читатель «Фонтанки» Александр Поделиться Поделиться



