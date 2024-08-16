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    Пока тепло. Петербуржцы выбираются из города по пробкам и стоят в большом заторе под Рождествено

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    К вечернему часу пик пятницы на дорогах Петербурга начали расти пробки на КАД и выездах из города. А те, кто уже успел уехать в южные районы области, застряли в заторах из-за ремонта.

    По данным «Яндекс.Пробок», к 18 часам 16 августа загруженность петербургских дорог колеблется между обычными для пятницы 6 баллами и уже слишком плотной «семеркой». Выезжающие из центра водители стоят на Невском проспекте, Дворцовой, Арсенальной, Пироговской и Выборгской набережных, а успевшие раньше — уже на дальних магистралях.

    На КАД к вечеру скопился 6,6-километровый затор на внутреннем кольце от Дачного проспекта к Таллинскому шоссе. К развязке с Пулковским шоссе внутреннее кольцо встало от Московского шоссе, а внешнее — от ЗСД, причем пробка начинается еще на диаметре. Стоят съезды на развязке с Московским шоссе в Шушарах. Затор перед Обухово на внешнем кольце растянулся почти на 6 километров от Московского шоссе. Плотно на подъездах к Мурманскому шоссе с обеих сторон. А на севере города кольцевая встала между Девяткино и проспектом Энгельса.

    На ЗСД по-пятничному собралась пробка в северном направлении. Наиболее плотно на двух участках: от Васильевского острова к Приморскому шоссе и от Богатырского проспекта к северной развязке с КАД.

    Копятся заторы и на выездах из Петербурга в область. Наиболее плотные пробки на Мурманском, Новоприозерском и Выборгском шоссе. Пулковское шоссе в Петербурге пока пугает не сильно. А вот дальше — другое дело. О «мощной пробке» на трассе Р-23 «Псков» в Гатчинском районе Ленобласти сообщает «Фонтанке» читатель Александр. По его словам, едущие со стороны Петербурга уже два часа стоят под Рождествено.

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    Напомним, на участке федеральной трассы с 80-го по 97-й километр идет масштабный ремонт. В июне там ввели реверсивное движение со светофорным регулированием. Для дачников сделали послабление в пиковые часы в пятницу и воскресенье, но снять реверс совсем на несколько дней возможности нет, поясняли дорожники.

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