Семейный карнавал в Кронштадте: как повеселиться в последний день лета

Родители, доставайте из шкафа детские и взрослые карнавальные костюмы, наряжайтесь всей семьей и 31 августа приезжайте на «Остров фортов» в Кронштадте. Там вас ждет день по-настоящему веселого и яркого семейного фестиваля.



На грандиозный карнавал съедутся около 500 профессиональных косплееров — такого Кронштадт еще не видел. Косплей-парад станет одной из главных частей праздника «Остров мечтателей».

