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    Семейный карнавал в Кронштадте: как повеселиться в последний день лета

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    Фото: FamVeld, iStock
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    Родители, доставайте из шкафа детские и взрослые карнавальные костюмы, наряжайтесь всей семьей и 31 августа приезжайте на «Остров фортов» в Кронштадте. Там вас ждет день по-настоящему веселого и яркого семейного фестиваля.

    На грандиозный карнавал съедутся около 500 профессиональных косплееров — такого Кронштадт еще не видел. Косплей-парад станет одной из главных частей праздника «Остров мечтателей».

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    Впрочем, к участию приглашаются не только профессионалы, но и все желающие: семьи, дружеские компании, коллеги. Это отличная возможность достать из чулана детские маскарадные костюмы и влиться в пестрое шествие по белоснежной набережной с видом на форты и Финский залив. Фотографы и видеографы весь день будут снимать на площадке фей и принцесс, рыцарей и драконов — и помогут оставить яркие воспоминания о последнем дне лета.

    Креативные образы можно создавать не только людям, но и домашним питомцам. «Фонтанка», чей карнавал на воде «Фонтанка SUP» знают во всем мире, выступает информационным партнером семейного праздника в Кронштадте. Издание поможет выбрать лучшие образы.

    Фото: FamVeld, iStock

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