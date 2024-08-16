В Ленинградском зоопарке плюшевый Кулич позирует перед камерой. Посмотрите сами

Наверное, мало кому за жизнь встречался плюшевый Кулич. А в Ленинградском зоопарке живет альпака с таким вкусным хлебобулочным именем. Сотрудники зоопарка
Малыш получил свое необычное имя, родившись в Пасху. Все альпаки Ленинградского зоопарка названы как разные сладкие вкусности.
«Сейчас маленький Кулич обживает вольер вместе с мамой Сушкой. Он берет с нее пример и внимателен даже к еде. Пока маленький альпака в основном пьет молоко, но потихоньку начинает пробовать морковку и яблоки», — рассказали в Ленинградском зоопарке.
Неделю назад альпака Брауни праздновал свой день рождения. За год он уже подрос, окреп и теперь исследует мир.