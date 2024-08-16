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    В Ленинградском зоопарке плюшевый Кулич позирует перед камерой. Посмотрите сами

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    Наверное, мало кому за жизнь встречался плюшевый Кулич. А в Ленинградском зоопарке живет альпака с таким вкусным хлебобулочным именем. Сотрудники зоопарка 16 августа делятся забавными кадрами с животным.

    Ленинградский зоопарк

    Малыш получил свое необычное имя, родившись в Пасху. Все альпаки Ленинградского зоопарка названы как разные сладкие вкусности.

    «Сейчас маленький Кулич обживает вольер вместе с мамой Сушкой. Он берет с нее пример и внимателен даже к еде. Пока маленький альпака в основном пьет молоко, но потихоньку начинает пробовать морковку и яблоки», — рассказали в Ленинградском зоопарке.

    Неделю назад альпака Брауни праздновал свой день рождения. За год он уже подрос, окреп и теперь исследует мир.

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