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    СК Белоруссии начал расследование против комика Комиссаренко, которого обвиняют в оскорблении президента

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    Заочное расследование против комика Вячеслава Комиссаренко начал Следственный комитет Белоруссии. Комиссаренко обвиняют в том числе в клевете и оскорблении президента Александра Лукашенко, сообщает 16 августа пресс-служба СК.

    Юмориста обвиняют по трем статьям уголовного кодекса республики: умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды; клевета в отношении президента страны, соединенная с обвинением в совершении тяжкого преступления, а также в публичном оскорблении главы государства.

    Комиссаренко грозит до шести лет лишения свободы. Он находится за пределами Белоруссии.

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