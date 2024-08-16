СК Белоруссии начал расследование против комика Комиссаренко, которого обвиняют в оскорблении президента

Заочное расследование против комика Вячеслава Комиссаренко начал Следственный комитет Белоруссии. Комиссаренко обвиняют в том числе в клевете и оскорблении президента Александра Лукашенко, сообщает
Юмориста обвиняют по трем статьям уголовного кодекса республики: умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды; клевета в отношении президента страны, соединенная с обвинением в совершении тяжкого преступления, а также в публичном оскорблении главы государства.
Комиссаренко грозит до шести лет лишения свободы. Он находится за пределами Белоруссии.