Российские пользователи стали чаще искать видео в интернете

Пользователи интернета стали чаще искать видео-контент: как подсчитали в Яндексе, в первую неделю августа запросов на видео-ролики в поиске было на 12% больше, чем год назад, и на 17% больше, чем за первую неделю июля.

Особенно выросли запросы на поиск детского видеоконтента, сообщили в пресс-службе Яндекса. Так, слова «детский», «для детей» с уточнением «смотреть» и «видео» встречались в запросах на поиск в полтора раза чаще, чем в начале июля, и на 27% больше, чем в 2023 году. Запросов на просмотр мультфильмов стало больше на 12% и на 50% соответственно. Например, «Машу и медведь» стали искать чаще на 30%, «Смешариков» — в два раза, а трех котов — в 2,2 раза.