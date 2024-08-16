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    Российские пользователи стали чаще искать видео в интернете

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    Пользователи интернета стали чаще искать видео-контент: как подсчитали в Яндексе, в первую неделю августа запросов на видео-ролики в поиске было на 12% больше, чем год назад, и на 17% больше, чем за первую неделю июля.

    Особенно выросли запросы на поиск детского видеоконтента, сообщили в пресс-службе Яндекса. Так, слова «детский», «для детей» с уточнением «смотреть» и «видео» встречались в запросах на поиск в полтора раза чаще, чем в начале июля, и на 27% больше, чем в 2023 году. Запросов на просмотр мультфильмов стало больше на 12% и на 50% соответственно. Например, «Машу и медведь» стали искать чаще на 30%, «Смешариков» — в два раза, а трех котов — в 2,2 раза.

    Также выросло число пользовательских сессий в сервисе Яндекса «Поиск по видео» — на 15% относительно первой недели августа и на 30% относительно 2023 года. Эксперты связывают этот тренд со сложностями просмотра видео на платформе YouTube.

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