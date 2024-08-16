Фонд «Бумажная птица»: Петербург выходит на новый уровень в помощи тяжелобольным детям

В Петербурге 36 социальных работников из девяти районных центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов прошли переподготовку, и теперь они знают, как оказать помощь тяжелобольным детям. Таковы первые итоги проекта благотворительного фонда «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица», главная цель которого — научить соцработников навыкам оказания паллиативной медицинской помощи на дому.
«В Петербурге более 350 детей, которые нуждаются в оказании паллиативной медицинской помощи, — говорит Евгения Боровкова, специалист по развитию социальных проектов благотворительного фонда «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица». — Роль социального работника при оказании паллиативной медицинской помощи и социальных услуг на дому — неоценима. Такие специалисты очень помогают родителям, дают им возможность хотя бы на несколько часов выйти на улицу, сбегать до магазина или по другим делам. Но для того, чтобы помогать, нужны конкретные знания и навыки. Нам было важно рассказать и показать, как оказывать помощь тяжелобольным пациентам, и дать возможность обучиться этим навыкам».
В Фонде подчеркнули, что из-за тяжести состояния паллиативных пациентов, выполнение соцуслуг без наличия специальных навыков не представляется возможным, а в программы образования по специальности «Социальная работа» обучение подобным навыкам не входит, а значит, социальные услуги не могут быть оказаны в полном объеме и люди остаются без необходимой поддержки. Для этого и был запущен такой важный проект «Модель повышения компетенций и поддержки социальных работников, оказывающих социальные услуги на дому тяжелобольным людям».
Проект направлен на внедрение и апробацию модели повышения компетенций и поддержки специалистов, оказывающих социальные услуги на дому разным категориям граждан, в том числе с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. В октябре прошлого года фонд «Бумажная птица» заключил соглашение с петербургским комитетом по социальной политике о реализации данного проекта, а благодаря поддержке Фонда президентских грантов он будет реализован не только в Санкт-Петербурге — на очереди Московская и Калужская области.
Кроме того, в Фонде рассказали, что дальнейшее развитие проекта предполагает внесение изменений в федеральный закон о социальном обслуживании граждан.