Фонд «Бумажная птица»: Петербург выходит на новый уровень в помощи тяжелобольным детям

В Петербурге 36 социальных работников из девяти районных центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов прошли переподготовку, и теперь они знают, как оказать помощь тяжелобольным детям. Таковы первые итоги проекта благотворительного фонда «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица», главная цель которого — научить соцработников навыкам оказания паллиативной медицинской помощи на дому.



«В Петербурге более 350 детей, которые нуждаются в оказании паллиативной медицинской помощи, — говорит Евгения Боровкова, специалист по развитию социальных проектов благотворительного фонда «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица». — Роль социального работника при оказании паллиативной медицинской помощи и социальных услуг на дому — неоценима. Такие специалисты очень помогают родителям, дают им возможность хотя бы на несколько часов выйти на улицу, сбегать до магазина или по другим делам. Но для того, чтобы помогать, нужны конкретные знания и навыки. Нам было важно рассказать и показать, как оказывать помощь тяжелобольным пациентам, и дать возможность обучиться этим навыкам».

