Еще две статьи: фигурантам дела о теракте в «Крокусе» предъявили новые обвинения

Предполагаемым исполнителям теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» добавили новые обвинения. Теперь им вменяют обучение терроризму и участие в террористической организации, сообщает ТАСС 16 августа. Ранее четверых фигурантов обвинили в теракте в составе группы лиц.



Кроме того, Басманный суд Москвы продлил до 22 ноября срок содержания под стражей Далерджону Мирзову*, Саидакраму Рачабализоде*, Шамсидину Фаридуни* и Мухаммадсобиру Файзову*.

Теракт в «Крокусе» случился 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные мужчины ворвались в концертный зал и открыли стрельбу из автоматов, затем подожгли здание и скрылись. В ходе теракта погибли 144 человека, еще 551 пострадал. 18 человек арестованы по уголовным делам, которые связаны с терактом.