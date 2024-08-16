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    Теракт в «Крокус Холле»

    Еще две статьи: фигурантам дела о теракте в «Крокусе» предъявили новые обвинения

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    Предполагаемым исполнителям теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» добавили новые обвинения. Теперь им вменяют обучение терроризму и участие в террористической организации, сообщает ТАСС 16 августа. Ранее четверых фигурантов обвинили в теракте в составе группы лиц.

    Кроме того, Басманный суд Москвы продлил до 22 ноября срок содержания под стражей Далерджону Мирзову*, Саидакраму Рачабализоде*, Шамсидину Фаридуни* и Мухаммадсобиру Файзову*.

    Теракт в «Крокусе» случился 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные мужчины ворвались в концертный зал и открыли стрельбу из автоматов, затем подожгли здание и скрылись. В ходе теракта погибли 144 человека, еще 551 пострадал. 18 человек арестованы по уголовным делам, которые связаны с терактом.

    *Внесены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов.

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