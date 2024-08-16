Больше пробок: Софийская и ее развязка с КАД уходят на ремонт до ноября

Дорожный ремонт и другие работы в ближайшие дни изменят схему движения в восьми районах Петербурга. В том числе ограничения ждут Софийскую улицу, которая итак регулярно стоит в пробке на въезде в город, а также развязке Зеленогорского шоссе и ЗСД, сообщает 16 августа ГАТИ Петербурга.

Выборгский район С 8 часов утра 18 августа до 8 утра 19 августа для ремонта дороги закроют проезд по площади Академика Климова с сохранением сквозного движения по Кантемировской улице. Объехать участок можно будет по Выборгской набережной, набережной Чёрной речки, Вазаскому переулку, Белоостровской улице, Большому Сампсониевскому проспекту, улице Александра Матросова, Лесному и 1-му Муринскому проспектам, Торжковской улице, Полюстровскомй проспекту и Студенческой улице.

Также напомним, что до 3 сентября ограничено движение по Кантемировской улице от Выборгской набережной до Полюстровского проспекта, включая боковые проезды и перекрестки.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





С 19 по 26 августа в связи из-за работ реконструкции теплосети ограничат движение по Белградской улице у пересечения с улицей Турку.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





А с 18 августа по 19 ноября из-за ремонта трамвайных путей ограничат движение по проспекту Культуры от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского, включая Актерский проезд.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Колпинский район В Колпино с 19 по 20 августа из-за ремонта дороги закроют проезд по дублеру Тверской улицы от дома 4, литера А до дома 30, литера А. Объезд предусмотрен по Красной улице, набережной Комсомольского канала, Октябрьской и Оборонной улицам. А до 23 сентября, напомним, ограничено движение на участке Тверской от набережной Комсомольского канала до Оборонной улицы, включая перекрестки.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Красносельский район В Красном Селе с 19 по 22 августа перекроют движение по Огородной улице от Гвардейской улицы до Новой улицы. Там будут прокладывать газопровод. Объехать участок можно будет по Гвардейской улице, улицам Лермонтова и Юных Пионеров.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Курортный район С 22 часов 20 августа до 6:30 21 августа из-за ремонта дорожного покрытия закроют движение по съезду с Зеленогорского шоссе на ЗСД в поселке Белоостров. Объезд предусмотрен по Приморскому и Зеленогорскому шоссе, ЗСД, Вокзальной улице, Большому проспекту, улице Репино, Нагорной улице и проспекту Ленина.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Приморский район С 19 по 20 августа дорожный ремонт ограничит движение по Школьной улице от Липовой аллеи до улицы Оскаленко, включая перекрестки с улицей Покрышева, Серафимовским переулком, Серебряковым переулком и улицей Оскаленко. Объехать можно будет по улице Академика Шиманского, Сестрорецкой улице, набережной Чёрной речки, улице Савушкина, Липовой аллее, Заусадебной и Полевой Сабировской улицам, Богатырскому и Коломяжскому проспектам, улице Оскаленко, Дибуновской улице и Шишмаревскому переулку.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Фрунзенский район Один день, 18 августа, с 18:00 до 20:00 для ремонта дороги будет закрыт проезд по Волковскому проспекту у улицы Салова. Напомним также, что до 13 сентября ограничено движение по улице Салова от Софийской улицы до Витебского проспекта, включая перекрестки.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





С 20 августа по 1 ноября ограничат движение по Софийской улице от улице Олеко Дундича до Автозаводской улице, включая транспортную развязку с КАД. Там тоже будут ремонтировать дорожное покрытие. Объезд участка предусмотрен по маршруту: Забалканский проезд — Софийская улица — КАД.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Центральный район С 20 августа по 9 сентября для реконструкции инженерных сетей закроют проезд по Старорусской улице от Новгородской улицы до тупика. На этот же срок для строительства газопровода перекроют участок 8-й Советской улицы от Кирилловской улицы до Новгородской улицы и ограничат движение по Новгородской улице на пересечении с 8-й Советской улицей. Невский район

С 20 августа по 15 сентября ограничат движение по Зольной улице от улицы Большая Яблоновка до тупика, включая перекрёстки с улицами Ванеева и Латышских Стрелков. Объехать можно будет по улицам Латышских Стрелков, Ворошилова, Бадаева, Джона Рида, Коллонтай, Дальневосточному проспекту и Зольной улице.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться



