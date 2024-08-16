Быстрая реакция с риском для окружающих. В Буграх загоревшийся аккумулятор самоката вышвырнули в окно

Электросамокат едва не стал причиной пожара в высотке Всеволожского района Ленобласти. Владелец нетривиально решил спасти себя и соседей от огня, но совсем без пострадавших не обошлось.

Как стало известно «Фонтанке», не по плану пошла зарядка аккумулятора в квартире на Тихой улице, 13, в Буграх. Около полуночи 16 августа хозяин услышал хлопок, бросился к розетке и увидел огонь. Потушить аккумулятор не удалось, и мужчина, опасаясь пожара, вышвырнул источник в окно.

«Снаряд», по счастью, не приземлился ни на чью голову, однако припаркованным автомобилям повезло меньше. Ночью в экстренные службы сообщали о загоревшемся во дворе багажнике.

С огнём удалось справиться. По предварительным данным, 33-летний официально нетрудоустроенный гражданин Узбекистана заверил полицейских, что рассчитался с владельцами пострадавших машин.