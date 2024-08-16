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    Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит снимется в фильме «Елки 11»

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    Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит впервые появится в российском фильме. Турецкий актер исполнит одну из главных ролей в «Елках 11». Об этом в пятницу, 16 августа, сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство «Эффект бабочки».

    Для Озчивита, известного своей ролью в турецком сериале «Великолепный век», эта роль будет дебютом в российском кино.

    Отмечается, что съемки фильма «Елки 11» состоятся в одном из городов Республики Татарстан — Альметьевске. Режиссером новой части семейной комедии станет Александр Карпиловский. «Кинопоиск» пишет, что Рузиль Минекаев, сыгравший хулигана Марата в сериале «Слово пацана», станет коллегой Озчивита по съемочной площадке.

    39-летний Бурак Озчивит поднялся на новую волну популярности с сериалом «Черная любовь», получившим премию Emmy. Артист также получал премию журнала «GQ» «Мужчина года», а спустя несколько лет был признан самым обсуждаемым актером.

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    Бурак ОзчивитЕлкиАлександр КарпиловскийРузиль Минекаев
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