    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 25

    3 м/с, ю-з

    760мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.8eur98.32

    Найденное на дне Ладоги «пиратское» судно оказалось паломническим. Фото

    1884
    обсудить

    Обнаруженное в Ладожском озере финское затонувшее судно конца XIX — начала XX века не было «пиратским», а занималось перевозкой паломников. Об этом стало известно в пятницу, 16 августа, после пресс-конференции в «России Сегодня» участников проекта 1XPEDITION и специалистов Института археологии РАН.

    «Пароход 25 метров в длину, 5 метров в ширину. Он использовался в качестве транспорта для перевозки паломников», — рассказал научный сотрудник Центра подводного археологического наследия Института археологии РАН Айвар Степанов.

    ПоделитьсяПоделиться

    В носовой части судна на барельефе была обнаружена раковина морского гребешка. Он со Средних веков считается символом паломничества. Также здесь же изображен и дельфин — самое быстрое морское животное, которым моряки часто в Средневековье украшали карты. Специалисты пришли к выводам, что судно было построено в XIX веке и имеет отношение к Финляндии и Швеции.

    Корпус судна понес значительные разрушения. «Скорее всего, это произошло уже после того, как он длительное время пробыл под водой. Корпус был опутан большим количеством рыболовных сетей», — рассказал Степанов.

    ПоделитьсяПоделиться

    В середине июня стало известно, что в Ладожском озере обнаружили затонувшее судно. Тогда исследователи предположили, что судно могло быть пиратским, потому что они наткнулись якобы на символ «Левиафан», расположенный на двух сторонах судна.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ладожское озероПодводная археология
    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close