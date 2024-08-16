Найденное на дне Ладоги «пиратское» судно оказалось паломническим. Фото

Обнаруженное в Ладожском озере финское затонувшее судно конца XIX — начала XX века не было «пиратским», а занималось перевозкой паломников. Об этом стало известно в пятницу, 16 августа, после пресс-конференции в «России Сегодня» участников проекта 1XPEDITION и специалистов Института археологии РАН.



«Пароход 25 метров в длину, 5 метров в ширину. Он использовался в качестве транспорта для перевозки паломников», — рассказал научный сотрудник Центра подводного археологического наследия Института археологии РАН Айвар Степанов.