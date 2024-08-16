Маткапитал в Петербурге теперь можно тратить на медуслуги для детей и допобразование для родителей

Региональный (петербургский) маткапитал теперь можно будет тратить на ДМС и платные медицинские услуги для детей, а также на дополнительное профессиональное образование для родителей. Об этом сообщает 16 августа пресс-служба Смольного в телеграм-канале.



Губернатор Александр Беглов подписал постановление, которое прописывает порядок, как средства регионального маткапитала направляются на получение этих услуг.



Медицинские услуги и ДМС за счет маткапитала могут оказывать только медицинские организации, расположенные в России и имеющие медицинскую лицензию.



Тратить маткапитал также можно будет на получение родителями профессионального образования, профобучения и дополнительного профобразования.



В Петербурге в 2024 году маткапитал составляет 203,8 тысячи рублей. Его выплачивают семьям, где был рожден или усыновлен третий ребенок. Федеральный материнский капитал является отдельной выплатой.

