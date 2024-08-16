Подождите до зимы. Аптеки перестали продавать таблетки для экстренной контрацепции без рецепта

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





С 1 сентября в России начинает действовать приказ о контроле за средствами для медикаментозного аборта и защиты от нежелательной беременности. Однако доступ к таким таблеткам стал ограниченным уже сейчас: купить ни один препарат для экстренной контрацепции без рецепта не получится. Как выяснила «Фонтанка», проблема лишь в формальной надписи на упаковке.



Какие препараты взяли под контроль В 2023 году Минздрав РФ издал приказ о контроле за средствами для медикаментозного аборта. Он вступит в силу уже этой осенью и будет действовать на протяжении шести лет — до 2030 года. Согласно документу, будет ограничен доступ к препаратам для прерывания беременности с такими действующими веществами, как мифепристон и мизопростол.



Причиной ужесточения оборота лекарств стало то, что прием некоторых из них без контроля врача может угрожать здоровью человека. Среди рисков, которые несут препараты, содержащие мифепристон и мизопростол: аллергия и летальный исход, например, при недиагностированной внематочной беременности или беременности в рубце на матке.



Кроме того, все таблетки для экстренной контрацепции сильно бьют по гормональному фону женщины. В качестве разового средства это еще не очень плохо, а вот при бесконтрольном постоянном применении это может очень негативно сказаться на здоровье. Теперь, согласно приказу, для того чтобы получить в аптеке средство для прерывания беременности, сначала надо будет посетить врача, чтобы получить рецепт, срок действия которого — 15 дней.

При этом в приказе не уточняется дозировка веществ, которые подлежат предметно-количественному учету (ПКУ). В связи с этим под усиленным контролем оказываются не только препараты для проведения медикаментозного аборта, но и экстренные контрацептивы.



Так, мифепристон в дозировке 10 мг содержится в ряде препаратов для неотложной контрацепции. Среди них: «Женале» от «Изварино Фарма», «Внеплания» от «Фармасинтеза», а также «Гинепристон» от Stada. Каждый из препаратов действительно можно купить только по рецепту.

В феврале этого года от Минздрава пришло успокаивающее разъяснение: контроль коснется исключительно мизопростола и мифепристона, а схожего действия препараты с действующим веществом левоноргестрел будут доступны как в аптеках, так и при онлайн-заказах. Это стало возможным, поскольку этим препаратам был официально присвоен безрецептурный статус. Таким образом, наиболее популярные «Постинор» и «Эскапел» от компании «Гедеон Рихтер» и «Постиплания» от «Фармасинтез» можно покупать без предварительного посещения врача.

В отличие от «тяжелых» мифепристона и мизопростола, левоноргестрел — именно контрацептивное средство. Оно призвано не избавиться от уже существующей беременности, а чтобы предотвратить ее появление. Тем не менее аптечные сети на всякий случай перестали продавать без рецепта и их. Почему не продают «Постинор» Сегодня при онлайн-заказе на страничках интернет-аптек указывается, что «Постинор» и «Эскапел» зарегистрированы как рецептурные. Так, в «Аптека.ру» пишут: «В случае отсутствия рецепта фармацевт вправе отказать вам в покупке данного препарата в соответствии с правилами отпуска лекарственных средств». «Фонтанка» также обзвонила петербургские аптеки, чтобы узнать, как они продают «Постинор» и «Эскапел». Фармацевты ответили, что без рецепта препараты выдавать не могут, иначе оштрафуют.



«Ясное дело, что препарат нужно принять срочно, а за 72 часа почти невозможно получить рецепт от врача. Поэтому таблетки смогу продать вам и без направления, но, конечно, на свой страх и риск — за нами ведь следят», — делится сотрудница.

«На текущий момент в продаже может находиться некоторое количество упаковок препаратов «Эскапел» и «Постинор», которые поступили в аптеки до присвоения им безрецептурного статуса. На таких упаковках присутствует надпись «Отпускают по рецепту», поэтому для их покупки требуется рецепт врача», — объясняет руководитель департамента коммуникаций компании «Гедеон Рихтер» в России Анна Похитонова.



Отмечается, что статус этих препаратов в аптеках в скором времени полностью поменяется на безрецептурный — по мере поступления в продажу новых упаковок с пометкой «Отпускают без рецепта». Предполагается, что первые партии, не требующие рецепта, поступят в продажу уже в ноябре–декабре.



Так, почти до конца 2024 года экстренные контрацептивы будут оставаться недоступными без рецепта, а альтернативных препаратов на рынке нет.

Экстренные контрацептивы необходимо принять в течение трех суток, то есть 72 часов, после незащищенного полового акта. «Фонтанка» позвонила в некоторые клиники Петербурга, чтобы узнать, как быстро можно попасть на прием к гинекологу и сколько, примерно, придется заплатить за заветное распоряжение от врача.

По словам сотрудницы одной из городских поликлиник, быстро попасть к гинекологу почти невозможно в связи с большим потоком пациентов и ограниченным количеством талонов и врачей.



«Запись на прием к гинекологу через сайт и по телефону открывается раз в неделю — в четверг. Также талон можно получить, придя в больницу. С утра есть возможность урвать талон, чтобы посетить гинеколога на следующий день. Но имейте в виду: по утрам выдается всего четыре талона. У нас сейчас только два гинеколога принимают», — сказали в одной из больниц.

В частных клиниках также тяжело попасть к врачу в сжатые сроки, хотя и возможно. Сотрудница одной из клиник при беседе во вторник предложила посетить гинеколога только в субботу — ближайшая свободная дата. В других медучреждениях предлагали запись на следующую неделю в связи с тем, что некоторые врачи ушли в отпуск. При этом за посещение гинеколога в день обращения или на следующий день в среднем придется отдать 3 000 рублей.

Их становится все меньше Тем временем объем продаж препаратов для неотложной контрацепции сокращается. Если в первом и втором квартале прошлого года таблеток с левоноргестрелом, среди которых «Постинор», «Эскапел» и «Постиплания», было продано 959 538 упаковок (примерно на 500 млн рублей), то в этом — на 21 % меньше (755 975 упаковок), подсчитали в исследовательской компании RNC Pharma. Примечательно, что с 2022-го по 2023 год наблюдался прирост продаж этих препаратов на 127 %.



Что касается мифепристона, то объем продаж таблеток с этим действующим веществом уменьшился на 34 %, если сравнивать первые два квартала 2023 и 2024 годов. При этом если раньше на рынок поступали такие экстренные контрацептивы, как «Женале», «Внеплания» и «Гинепристон», то сегодня остался только «Женале».



Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов предполагает, что в текущем году поступление препаратов для экстренной защиты от нежелательной беременности падает, так как, с одной стороны, расходуются запасы 2023 года, а с другой — возможно, люди стали меньше обращаться к неотложной контрацепции и больше пользоваться иными методами.



Из-за отсутствия безрецептурных экстренных контрацептивов и возможности быстро получить распоряжение врача появляются очевидные сложности с защитой репродуктивного здоровья женщин. Так, приходится искать обходные пути для того, чтобы уберечь себя от незапланированной беременности.



«Препараты экстренной контрацепции практически во всех странах мира — это препараты быстрого доступа. То есть аптека, аптечные работники должны незамедлительно предоставить женщине эти препараты. <…> Тот факт, что женщина не может просто получить препараты, которые, по сути, можно получить без рецепта, — это безобразие», — подчеркивает акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева.

Ксения Киндеева, «Фонтанка.ру»

