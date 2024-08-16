Дорожники закроют два участка ЗСД для строительства развязок

На Западном скоростном диаметре Петербурга в ночь с 17 на 18 августа закроют проезд сразу на двух участках. Ограничений добавит строительство Витебской и Шкиперской развязок.
Как сообщает 16 августа пресс-служба «Магистралей северной столицы», с 23:00 17 августа до 7:00 18 августа будет закрыт съезд с Благодатной улицы на ЗСД в направлении южной развязки с КАД. Там будут монтировать фундаменты автоматизированной системы управления движением.
А с 1:00 до 4:00 18 августа закроют движение по основному ходу ЗСД от набережной Екатерингофки до улицы Шкиперский проток. В это время дорожники будут монтировать на магистрали раму под дорожные знаки, указатели и другие средства организации движения, а также наносить разметку.