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    Дорожники закроют два участка ЗСД для строительства развязок

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    На Западном скоростном диаметре Петербурга в ночь с 17 на 18 августа закроют проезд сразу на двух участках. Ограничений добавит строительство Витебской и Шкиперской развязок.

    Как сообщает 16 августа пресс-служба «Магистралей северной столицы», с 23:00 17 августа до 7:00 18 августа будет закрыт съезд с Благодатной улицы на ЗСД в направлении южной развязки с КАД. Там будут монтировать фундаменты автоматизированной системы управления движением.

    А с 1:00 до 4:00 18 августа закроют движение по основному ходу ЗСД от набережной Екатерингофки до улицы Шкиперский проток. В это время дорожники будут монтировать на магистрали раму под дорожные знаки, указатели и другие средства организации движения, а также наносить разметку.

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    ПетербургЗСДПерекрытия движения
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