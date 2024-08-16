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    Приложение VK Видео для iPad вышло в AppStore

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    В магазине AppStore вышло приложение VK Видео для iPad. Об этом сообщила 16 августа пресс-служба «ВКонтакте».

    Пользователям, в том числе, доступны функции горизонтального и вертикального просмотра, возможность создания персонализированных плейлистов, функции отложенного просмотра, управления уведомлениями и подписками, а также регулирование качества видео в зависимости от скорости интернета. Наслаждаться контентом можно даже без авторизации, говорят в VK.

    Приложение имеет девять разделов для удобного доступа к контенту. Раздел «Для вас» формируется из рекомендаций на основе истории просмотров, избранных и отмеченных видео. В разделе «Тренды» можно найти самые обсуждаемые, актуальные и популярные видеоматериалы. Раздел «Детям» содержит мультфильмы и фильмы для юных зрителей. Есть еще разделы «Фильмы», «Сериалы», «Шоу», «Спорт», «Киберспорт и игры».

    А в разделе «Трансляции» доступны прямые эфиры популярных телеканалов, а также стримы киберспортивных турниров, концертов и спортивных событий.

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