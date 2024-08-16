    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, ю-з

    761мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.8eur98.32

    В Бокситогорске оставшегося с сестрой детсадовца нашли под окнами с переломами

    582
    1 комментарий

    Статистика пострадавших в сезон открытых окон пополнилась ещё одним в Бокситогорском районе Ленобласти. По предварительным данным, веса 6-летнего ребёнка не выдержала москитная сетка.

    Как стало известно «Фонтанке» 16 августа, скорая увезла в больницу мальчика из Бокситогорска накануне в восьмом часу вечера. Медики забирали его из-под окон частного дома.

    Ребёнок воспитывается в многодетной семье. Вечером четверга он оставался дома с 17-летней сестрой. По предварительной информации, мальчик упал, когда оперся на москитную сетку на втором этаже.

    Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с переломами запястий и закрытой черепно-мозговой травмой.

    Все обстоятельства случившегося устанавливают следователи. В Следственном комитете Ленобласти уточнили, что угрозы для жизни ребёнка нет.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close