В Бокситогорске оставшегося с сестрой детсадовца нашли под окнами с переломами

Статистика пострадавших в сезон открытых окон пополнилась ещё одним в Бокситогорском районе Ленобласти. По предварительным данным, веса 6-летнего ребёнка не выдержала москитная сетка.
Как стало известно «Фонтанке» 16 августа, скорая увезла в больницу мальчика из Бокситогорска накануне в восьмом часу вечера. Медики забирали его из-под окон частного дома.
Ребёнок воспитывается в многодетной семье. Вечером четверга он оставался дома с 17-летней сестрой. По предварительной информации, мальчик упал, когда оперся на москитную сетку на втором этаже.
Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с переломами запястий и закрытой черепно-мозговой травмой.
Все обстоятельства случившегося устанавливают следователи. В Следственном комитете Ленобласти уточнили, что угрозы для жизни ребёнка нет.