Андрей Миронов, без сомнения, был выдающимся актером — тем, как он вел себя на сцене и перед камерой, восхищались не только зрители, но и его коллеги. Неудивительно, что его роли всегда были яркими и запоминающимися, а фразы его героев моментально уходили в народ. Сейчас мы и проверим, насколько хорошо они разошлись! Попробуйте угадать фильмы с Андреем Мироновым по ярким и смешным цитатам от его героев. Справитесь?
Тест для настоящих синефилов: угадайте советский фильм с Андреем Мироновым по цитате
Как говорится, приходите к амбару, не пожалеете
16 августа 2024, 20:18
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«Когда судьба свела нас вторично, я предлагаю остальной путь проделать вместе»
Самые известные цитаты вы узнали, а вот остальные загнали вас в ловушку
Неплохо! Но некоторые цитаты оказались вам не под силу
Почти идеально! Немного не хватило до звания главного поклонника Миронова
Идеально! Судя по всему, Андрей Миронов ваш любимый актер