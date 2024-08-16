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    Тест для настоящих синефилов: угадайте советский фильм с Андреем Мироновым по цитате

    Как говорится, приходите к амбару, не пожалеете

    1520
    2 комментария
    Клянемся не бриться, не пить, не курить, пока не пройдем этот тест хотя бы на 8 из 10
    Клянемся не бриться, не пить, не курить, пока не пройдем этот тест хотя бы на 8 из 10Скриншот: кадр из фильма «Три плюс два» (6+), реж. Генрих Оганесян, киностудия имени Максима Горького, 1963
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    Андрей Миронов, без сомнения, был выдающимся актером — тем, как он вел себя на сцене и перед камерой, восхищались не только зрители, но и его коллеги. Неудивительно, что его роли всегда были яркими и запоминающимися, а фразы его героев моментально уходили в народ. Сейчас мы и проверим, насколько хорошо они разошлись! Попробуйте угадать фильмы с Андреем Мироновым по ярким и смешным цитатам от его героев. Справитесь?

    «Нет, я так не могу, мне сначала нужно принять ванну, выпить чашечку кофе!»

    «Приходите к амбару, не пожалеете»

    «Когда судьба свела нас вторично, я предлагаю остальной путь проделать вместе»

    «Вам торопиться некуда! За вами придут!»

    «Девушка, мы с вами рядом не лежали?»

    «Жениться нужно на сироте!»

    «Я думаю, что если философ мог стать гробовщиком, то почему бы гробовщику не стать критиком?»

    «У нас не принято целовать манекенщиц! Я вынужден применить силу!»

    «Я в женщин не стреляю!»

    «Ревность… Это неразумное дитя гордости или же припадок буйного помешательства»

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест для настоящих синефилов: угадайте советский фильм с Андреем Мироновым по цитате

    Самые известные цитаты вы узнали, а вот остальные загнали вас в ловушку

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест для настоящих синефилов: угадайте советский фильм с Андреем Мироновым по цитате

    Неплохо! Но некоторые цитаты оказались вам не под силу

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест для настоящих синефилов: угадайте советский фильм с Андреем Мироновым по цитате

    Почти идеально! Немного не хватило до звания главного поклонника Миронова

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест для настоящих синефилов: угадайте советский фильм с Андреем Мироновым по цитате

    Идеально! Судя по всему, Андрей Миронов ваш любимый актер

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    Клянемся не бриться, не пить, не курить, пока не пройдем этот тест хотя бы на 8 из 10
    Клянемся не бриться, не пить, не курить, пока не пройдем этот тест хотя бы на 8 из 10Скриншот: кадр из фильма «Три плюс два» (6+), реж. Генрих Оганесян, киностудия имени Максима Горького, 1963

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    Комментарии 2

    triton197716 Авг 2024 в 20:22
    9 из 10))
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