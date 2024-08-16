В Петербурге двое детей попали в реанимацию, наевшись таблеток. Одну глотать запрещено

Детское любопытство довело до больничной койки мальчика из Красногвардейского и девочку из Приморского районов Петербурга. Старшая дегустировала аптечку, младший — то, что есть запрещено.

Годовалый пациент с отравлением инсектицидами поступил в детскую больницу имени Филатова накануне днём, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 августа. Мальчика поместили в реанимацию, его состояние оценили как тяжёлое.

Скорая забрала его из квартиры на проспекте Энергетиков, где ребёнок находился в гостях вместе с родителями. По предварительным данным, по недосмотру взрослых он проглотил таблетку от тараканов.