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    В Приморском районе открыли Центр адаптивной физкультуры и спорта

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    Первый в Петербурге и крупнейший в России специализированный центр, где смогут заниматься физкультурой и спортом люди с ограниченными возможностями здоровья, открыли на Яхтенной улице в Приморском районе города. В церемонии приняли участие министр спорта РФ Михаил Дегтярев и губернатор Петербурга Александр Беглов.

    Одновременно на площади 22 тыс. кв. м заниматься могут до 200 человек, кроме того в центре помещаются 1050 жителей. Здесь есть залы для игровых видов спорта, тяжелой атлетики, общей физической подготовки, а также плавательный бассейн с подъемным дном, где могут заниматься люди с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата. Здесь будут проходить занятия и соревнования по баскетболу, большому теннису, гандболу, волейболу, мини-футболу, голболу и торболу (игры с мячом для слепых), волейболу сидя, плаванию.

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    Как отметил Александр Беглов, здесь смогут тренироваться не только петербуржцы, но и жители всей России, в том числе, военнослужащие, получившие ранения в ходе специальной военной операции. В частности, для реабилитации здесь будет использоваться российская технология VRGO, созданная на основе виртуальной реальности. Для иногородних спортсменов есть гостиница на 90 мест.

    Михаил Дегтярев, в свою очередь, отметил, что это самый большой и современный подобный объект во всей России. Теперь, по поручению президента РФ, подобные центры должны появиться в каждом регионе страны.

    Вторым этапом развития центра станет строительство рядом на Камышовой улице спортивного комплекса для занятий танцами на колясках. «Петербург — международный центр спортивных танцев на колясках, — отметил Александр Беглов. Новая площадка послужит импульсом к развитию этого вида спорта. В дальнейшем два здания свяжет надземный переход, и мы получим единый комплекс».

    Михаил Дегтярев также добавил, что Петербург — спортивный город, здесь занимаются физкультурой и спортом почти 59% жителей, что превышает средний показатель по России.

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