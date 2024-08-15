В Приморском районе открыли Центр адаптивной физкультуры и спорта

Первый в Петербурге и крупнейший в России специализированный центр, где смогут заниматься физкультурой и спортом люди с ограниченными возможностями здоровья, открыли на Яхтенной улице в Приморском районе города. В церемонии приняли участие министр спорта РФ Михаил Дегтярев и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Одновременно на площади 22 тыс. кв. м заниматься могут до 200 человек, кроме того в центре помещаются 1050 жителей. Здесь есть залы для игровых видов спорта, тяжелой атлетики, общей физической подготовки, а также плавательный бассейн с подъемным дном, где могут заниматься люди с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата. Здесь будут проходить занятия и соревнования по баскетболу, большому теннису, гандболу, волейболу, мини-футболу, голболу и торболу (игры с мячом для слепых), волейболу сидя, плаванию.