ДТП с двумя грузовиками перекрыло одну из полос движения КАДа в районе Кронштадта

Днем 15 августа на 122-м километре КАДа авария с двумя грузовиками перекрыла движение по одной из полос. Об этом сообщает пресс-служба КЗС.



Примерно в 15 часов на 122-м километре Финской стороны, на внешнем кольце КАД, столкнулись два грузовых автомобиля. По предварительной информации, пострадавших в аварии нет. Однако одна из полос трассы оказалась заблокирована. Водителям лучше заранее продумывать свои поездки на ближайшие часы.

«Движение автомобильного транспорта осуществляется только по правой полосе. На место происшествия вызваны экстренные службы. Дирекция КЗС призывает водителей рассчитывать маршрут с учетом сложившейся обстановки», — уточнили в пресс-службе КЗС.