    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 25

    2 м/с, зап

    764мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.01eur100.31

    ДТП с двумя грузовиками перекрыло одну из полос движения КАДа в районе Кронштадта

    840
    1 комментарий

    Днем 15 августа на 122-м километре КАДа авария с двумя грузовиками перекрыла движение по одной из полос. Об этом сообщает пресс-служба КЗС.

    Примерно в 15 часов на 122-м километре Финской стороны, на внешнем кольце КАД, столкнулись два грузовых автомобиля. По предварительной информации, пострадавших в аварии нет. Однако одна из полос трассы оказалась заблокирована. Водителям лучше заранее продумывать свои поездки на ближайшие часы.

    «Движение автомобильного транспорта осуществляется только по правой полосе. На место происшествия вызваны экстренные службы. Дирекция КЗС призывает водителей рассчитывать маршрут с учетом сложившейся обстановки», — уточнили в пресс-службе КЗС.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close