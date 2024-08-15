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    Справятся только поклонники: сложный (но интересный) тест про Виктора Цоя и группу «Кино»

    13 вопросов, на которые не каждый найдет ответ

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    1 комментарий
    В 2024 году Виктору Цою исполнилось бы каких-то 62 года
    В 2024 году Виктору Цою исполнилось бы каких-то 62 годаФото: Александр Чумичев, Александр Шогин / ITAR-TASS
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    За 28 лет Виктор Цой успел сделать столько, что не каждый из нас успел бы натворить и за пару сотен лет. Сегодня исполняется 34 года со дня смерти музыканта, артиста и лидера группы «Кино». И мы решили вспомнить некоторые факты из его биографии и немного истории его музыкального коллектива. Из всего этого получился тест на 13 вопросов. Проверьте, на сколько из них вы сможете ответить.

    До появления «Кино» Виктор Цой играл на басу в этой панк-группе

    А вообще группа «Кино» образовалась из участников этих двух ленинградских групп

    Может, еще и первое название группы «Кино» вспомните?

    А как всё-таки появилось название «Кино»?

    Как называется первая песня, которую написал Виктор Цой?

    Почему дебютный альбом «45» так называется?

    Как называется первый электрический альбом группы «Кино»?

    В какой из этих видеоигр звучат песни группы «Кино»?

    Кто из этих музыкантов посвятил Виктору Цою целый альбом?

    В 2012 году была выпущена эта памятная монета с изображением Виктора Цоя.

    Что случилось с Виктором Цоем на съемках фильма «Асса»?

    Что произошло с Цоем после фильма «Игла»?

    Какая сцена в «Игле» далась Виктору Цою особенно трудно?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Справятся только поклонники: сложный (но интересный) тест про Виктора Цоя и группу «Кино»

    По крайней мере, теперь вы знаете, что была такая группа «Кино»

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Справятся только поклонники: сложный (но интересный) тест про Виктора Цоя и группу «Кино»

    Вы слышали некоторые песни группы «Кино», но в основном случайно, фоном

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Справятся только поклонники: сложный (но интересный) тест про Виктора Цоя и группу «Кино»

    Разбуди вас среди ночи, и вы назовете пару интересных фактов о Викторе Цое

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Справятся только поклонники: сложный (но интересный) тест про Виктора Цоя и группу «Кино»

    Таких преданных поклонников, как вы, еще поискать!

    Поделитесь результатом

    В 2024 году Виктору Цою исполнилось бы каких-то 62 года
    В 2024 году Виктору Цою исполнилось бы каких-то 62 годаФото: Александр Чумичев, Александр Шогин / ITAR-TASS

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