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    ДОСААФ займется подготовкой россиян к защите при вооруженном посягательстве

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    Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) будет заниматься подготовкой населения к защите при вооруженном посягательстве. Также ДОСААФ займется поддержанием военных навыков у тех, кто находится в запасе. Соответствующий проект федерального закона «Об общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ» размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

    Определено еще несколько направлений, которыми займется ДОСААФ.

    «Организация военно-патриотического воспитания граждан, обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы», — уточняется в «Правовом положении ДОСААФ России».

    Помимо этого добровольное общество также будет оказывать содействие в проведении молодежной политики, «готовить граждан по военно-учетным специальностям» для ВС РФ и других войск и воинских формирований. Также деятельность ДОСААФ будет распространяться на инвалидов боевых действий. Согласно проекту, представители добровольного общества помогут им в социальной адаптации. Еще один пункт, по которому ДОСААФ планирует работать, — подготовка граждан по военно-учетным специальностям.

    Согласно проекту, в ДОСААФ теперь принимают граждан с 14 лет. Ранее вступить в добровольное общество можно было только с 18 лет. Также уточняется, что «члены ДОСААФ России, достигшие 18 лет, имеют право избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы ДОСААФ России и его отделений».

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