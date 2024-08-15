ДОСААФ займется подготовкой россиян к защите при вооруженном посягательстве

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) будет заниматься подготовкой населения к защите при вооруженном посягательстве. Также ДОСААФ займется поддержанием военных навыков у тех, кто находится в запасе. Соответствующий проект федерального закона «Об общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ» размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



Определено еще несколько направлений, которыми займется ДОСААФ.

«Организация военно-патриотического воспитания граждан, обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы», — уточняется в «Правовом положении ДОСААФ России».