Количество квартир с европланировками в новостройках достигло 62 %

Из-за роста спроса на квартиры евроформата количество таких лотов в современных новостройках достигло 62 %. Как отмечают аналитики Группы Аквилон, все больше клиентов приобретают двухкомнатные квартиры «евро», их доля в спросе достигла 20 %.
При этом растет спрос и на евро-трехкомнатные квартиры — в проектах компании «евродвушек» и «евротрешек» почти поровну, 17 % и 15 % соответственно.
Но, по данным аналитиков, популярнее всего пока все равно студии и однокомнатные квартиры, спрос на них увеличился с 28 % в втором квартале 2023 года до 32 % в втором квартале 2024 года.
— За год с июля прошлого года по июль этого 72 % покупателей выбрали квартиры евроформатов, остальные предпочли квартиры классических планировок,— отметила Наталия Коротаевская, коммерческий директор Группы Аквилон в Санкт-Петербурге и ЛО. — «Евро» выбирают из-за разумной и эргономичной организации пространства. Относительно небольшие спальни подходят для уединения, а для совместных активностей и общения предусмотрена просторная кухня-гостиная. За счет правильного зонирования покупатели не оплачивают стоимость «лишних» метров при сделке и в коммунальных платежах.