Количество квартир с европланировками в новостройках достигло 62 %

Из-за роста спроса на квартиры евроформата количество таких лотов в современных новостройках достигло 62 %. Как отмечают аналитики Группы Аквилон, все больше клиентов приобретают двухкомнатные квартиры «евро», их доля в спросе достигла 20 %.



При этом растет спрос и на евро-трехкомнатные квартиры — в проектах компании «евродвушек» и «евротрешек» почти поровну, 17 % и 15 % соответственно.



Но, по данным аналитиков, популярнее всего пока все равно студии и однокомнатные квартиры, спрос на них увеличился с 28 % в втором квартале 2023 года до 32 % в втором квартале 2024 года.

