Суд приговорил гражданку РФ и США к 12 годам колонии за госизмену

Свердловский областной суд приговорил гражданку РФ и США Ксению Карелину к 12 годам колонии по делу о госизмене. Об этом в четверг, 15 августа, сообщают в Telegram-канале Свердловского областного суда.

В Екатеринбурге органы предварительного расследования обвинили Ксению Карелину в государственной измене — статья 275 УК РФ. Согласно сообщению суда, 24 февраля 2022 года гражданка России и США добровольно участвовала в сборе средств для вооруженных сил Украины. Отмечается, что на переведенные деньги ВСУ приобретали предметы тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.