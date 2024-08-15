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    Суд приговорил гражданку РФ и США к 12 годам колонии за госизмену

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    Свердловский областной суд приговорил гражданку РФ и США Ксению Карелину к 12 годам колонии по делу о госизмене. Об этом в четверг, 15 августа, сообщают в Telegram-канале Свердловского областного суда.

    В Екатеринбурге органы предварительного расследования обвинили Ксению Карелину в государственной измене — статья 275 УК РФ. Согласно сообщению суда, 24 февраля 2022 года гражданка России и США добровольно участвовала в сборе средств для вооруженных сил Украины. Отмечается, что на переведенные деньги ВСУ приобретали предметы тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.

    Фото: Свердловский областной суд
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    В ходе судебного разбирательства Ксения Карелина полностью признала свою вину.

    Как итог — Свердловский областной суд признал гражданку РФ и США виновной в госизмене. В качестве наказания ей назначено 12 лет лишения свободы в колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Помимо этого девушка должна будет выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

    Известно, что через 15 суток приговор вступит в законную силу. За это время он может быть обжалован.

    Фото: Свердловский областной суд

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