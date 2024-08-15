Это случайность. Нуждающимся в Окленде раздали ананасные леденцы со смертельной дозой метамфетамина

Благотворительная организация Auckland City Mission в Окленде (Новая Зеландия) раздала леденцы, содержащие метамфетамин в высокой концентрации. Это было сделано по ошибке. Сейчас полиция ищет опасные конфеты, сообщила организация на своем сайте
Организация принимает продукты питания от граждан для включения в продуктовые наборы нуждающимся. Во вторник,
«Мы получили сигнал тревоги от получателя продовольственной посылки, который сказал, что у него были леденцы со странным вкусом. В качестве меры безопасности оставшиеся леденцы были проверены на наркотики, и тесты подтвердили, что они содержат потенциально смертельные дозы метамфетамина», — отмечается в сообщении.
Полиция немедленно прибыла на место. Пока правоохранители нашли только около
«Сказать, что мы опустошены, — это ничего не сказать. Мы рассчитываем на щедрость общественности, чтобы помочь нуждающимся, и мы благодарны всем, кто нас поддерживает», — отмечают в благотворительной организации.