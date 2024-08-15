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    Это случайность. Нуждающимся в Окленде раздали ананасные леденцы со смертельной дозой метамфетамина

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    Благотворительная организация Auckland City Mission в Окленде (Новая Зеландия) раздала леденцы, содержащие метамфетамин в высокой концентрации. Это было сделано по ошибке. Сейчас полиция ищет опасные конфеты, сообщила организация на своем сайте 14 августа.

    Организация принимает продукты питания от граждан для включения в продуктовые наборы нуждающимся. Во вторник, 13 августа, сотрудники миссии обнаружили, что ананасовые леденцы, которые пожертвовал неизвестный, содержат метамфетамин. Сразу это не было понятно, поскольку конфеты находились в запечатанной упаковке розничного размера. Миссия принимает только выпущенные на производстве продукты, и упаковка с леденцами подозрений не вызвала.

    «Мы получили сигнал тревоги от получателя продовольственной посылки, который сказал, что у него были леденцы со странным вкусом. В качестве меры безопасности оставшиеся леденцы были проверены на наркотики, и тесты подтвердили, что они содержат потенциально смертельные дозы метамфетамина», — отмечается в сообщении.

    Полиция немедленно прибыла на место. Пока правоохранители нашли только около 30 леденцов. Сотрудники миссии проинформировали получателей наборов о проблеме, развесили плакаты на всех своих объектах и связались со своими арендаторами. Проводится внутреннее расследование.

    Скриншот с сайта www.aucklandcitymission.org.nz
    Скриншот с сайта www.aucklandcitymission.org.nz
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    «Сказать, что мы опустошены, — это ничего не сказать. Мы рассчитываем на щедрость общественности, чтобы помочь нуждающимся, и мы благодарны всем, кто нас поддерживает», — отмечают в благотворительной организации.

    Скриншот с сайта www.aucklandcitymission.org.nz
    Скриншот с сайта www.aucklandcitymission.org.nz

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