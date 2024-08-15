Это случайность. Нуждающимся в Окленде раздали ананасные леденцы со смертельной дозой метамфетамина

Благотворительная организация Auckland City Mission в Окленде (Новая Зеландия) раздала леденцы, содержащие метамфетамин в высокой концентрации. Это было сделано по ошибке. Сейчас полиция ищет опасные конфеты, сообщила организация на своем сайте 14 августа .

Организация принимает продукты питания от граждан для включения в продуктовые наборы нуждающимся. Во вторник, 13 августа , сотрудники миссии обнаружили, что ананасовые леденцы, которые пожертвовал неизвестный, содержат метамфетамин. Сразу это не было понятно, поскольку конфеты находились в запечатанной упаковке розничного размера. Миссия принимает только выпущенные на производстве продукты, и упаковка с леденцами подозрений не вызвала.

