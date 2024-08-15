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    Замначальника Красноярской железной дороги задержали по делу о взятке

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    Следователи Восточного межрегионального СУТ СК РФ задержали заместителя начальника Красноярской железной дороги. Его подозревают в получении взятки. Об этом в четверг, 15 августа, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

    Как отмечают в пресс-службе, в 2021 году задержанный получил взятку от двух представителей коммерческих организаций в виде стройматериалов для своего дома. Их общая сумма составила более 1 миллиона рублей. За это заместитель начальника Красноярской железной дороги должен был дать указание на подписание актов и справок по договорам строительно-монтажных работ на перегоне Лукашевич — Кой участка Междуреченск — Тайшет Красноярской железной дороги.

    В результате этого в городе Красноярске следователи задержали замначальника Красноярской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» по строительству. Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел Восточного межрегионального СУТ СК РФ возбудили уголовное дело по факту получения должностным лицом взятки в особо крупном размере — часть 6 статьи 290 УК РФ. Максимальное наказание в виде лишения свободы может достигать срока до пятнадцати лет.

    ТАСС, ссылаясь на собеседника в правоохранительных органах, пишет, что задержанным может быть Иван Борисов, который занимает должность замначальника дороги по строительству с 2021 года.

    Кроме того, возбудили ещё одно уголовное дело по факту дачи взятки — часть 5 статьи 291 УК РФ, в рамках которого были опрошены два представителя коммерческой организации.

    В настоящее время сотрудники следственного управления осуществляют ряд мероприятий, целью которых является сбор и подтверждение доказательств по возбужденным делам.

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