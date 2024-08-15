Замначальника Красноярской железной дороги задержали по делу о взятке

Следователи Восточного межрегионального СУТ СК РФ задержали заместителя начальника Красноярской железной дороги. Его подозревают в получении взятки. Об этом в четверг,
Как отмечают в пресс-службе, в 2021 году задержанный получил взятку от двух представителей коммерческих организаций в виде стройматериалов для своего дома. Их общая сумма составила более
В результате этого в городе Красноярске следователи задержали замначальника Красноярской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» по строительству. Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел Восточного межрегионального СУТ СК РФ возбудили уголовное дело по факту получения должностным лицом взятки в особо крупном размере —
ТАСС, ссылаясь на собеседника в правоохранительных органах, пишет, что задержанным может быть Иван Борисов, который занимает должность замначальника дороги по строительству с 2021 года.
Кроме того, возбудили ещё одно уголовное дело по факту дачи взятки —
В настоящее время сотрудники следственного управления осуществляют ряд мероприятий, целью которых является сбор и подтверждение доказательств по возбужденным делам.