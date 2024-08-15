Замначальника Красноярской железной дороги задержали по делу о взятке

Следователи Восточного межрегионального СУТ СК РФ задержали заместителя начальника Красноярской железной дороги. Его подозревают в получении взятки. Об этом в четверг, 15 августа , сообщает ведомство в своем Telegram-канале.



Как отмечают в пресс-службе, в 2021 году задержанный получил взятку от двух представителей коммерческих организаций в виде стройматериалов для своего дома. Их общая сумма составила более 1 миллиона рублей. За это заместитель начальника Красноярской железной дороги должен был дать указание на подписание актов и справок по договорам строительно-монтажных работ на перегоне Лукашевич — Кой участка Междуреченск — Тайшет Красноярской железной дороги.