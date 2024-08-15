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    «Всю жизнь на предельных режимах». Умер основатель авиагруппы высшего пилотажа «Соколы России» Харчевский

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    Умер основатель авиационной группы высшего пилотажа, заслуженный военный летчик России Александр Харчевский. Об этом утром 15 августа сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

    «Невосполнимая утрата. Ушёл из жизни Александр Харчевский. Военный лётчик-снайпер, генерал-майор в отставке, <...> бывший начальник Липецкого авиацентра <...>. Человек-легенда, который всю жизнь прожил на предельных режимах», — написал Артамонов в своем телеграм-канале.

    Александр Харчевский провёл больше пятидесяти учебных воздушных боев с иностранными военными лётчиками. В каждом из них он одерживал победу. «<...> в нашу встречу я запомнил его крепким, хватким, настоящим соколом», — добавил глава Липецкой области.

    Александр Харчевский родился 9 мая 1950 года. В 1986-м окончил Военно-воздушную академию им. Юрия Гагарина. Через семь лет — в 1993 году — Харчевский получил звание «Заслуженный военный лётчик Российской Федерации». В авиагруппе «Соколы России» Александр Харчевский был ведущим летчиком с 2006 года по 2015-й. На пенсию он ушел в 65 лет, достигнув предельного возраста для своей службы.

    По открытым данным, в 2000-м году Харчевский вместе с президентом России Владимиром Путиным совершил полет из Краснодара в Грозный и обратно. На тот момент Путин был еще и. о. президента РФ. ТАСС передает, что генерал-майор Александр Харчевский стал первым инструктором Владимира Путина как главы государства за штурвалом боевого самолета.

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