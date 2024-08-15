«Всю жизнь на предельных режимах». Умер основатель авиагруппы высшего пилотажа «Соколы России» Харчевский

Умер основатель авиационной группы высшего пилотажа, заслуженный военный летчик России Александр Харчевский. Об этом утром
«Невосполнимая утрата. Ушёл из жизни Александр Харчевский. Военный лётчик-снайпер, генерал-майор в отставке, <...> бывший начальник Липецкого авиацентра <...>. Человек-легенда, который всю жизнь прожил на предельных режимах», — написал Артамонов в своем телеграм-канале.
Александр Харчевский провёл больше пятидесяти учебных воздушных боев с иностранными военными лётчиками. В каждом из них он одерживал победу. «<...> в нашу встречу я запомнил его крепким, хватким, настоящим соколом», — добавил глава Липецкой области.
Александр Харчевский родился 9 мая 1950 года. В
По открытым данным, в 2000-м году Харчевский вместе с президентом России Владимиром Путиным совершил полет из Краснодара в Грозный и обратно. На тот момент Путин был еще