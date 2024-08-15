Подросток на питбайке попал под машину, выехав на дорогу в Ленобласти

Серьезную аварию с двухколесной техникой проверяет полиция в Тихвинском районе Ленобласти. В ней пострадал несовершеннолетний.
В 16:10 14 августа на Центральной улице в деревне Мелегежская Горка 14-летний подросток на спортивном питбайке JMC без номеров выехал с прилегающей территории на дорогу, не пропустив автомобиль, сообщает 15 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В итоге он столкнулся с «Нивой» под управлением 64-летнего жителя Тихвина.
Подросток получил тяжелые травмы и был госпитализирован. По факту ДТП ведется проверка.