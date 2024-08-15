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    Подросток на питбайке попал под машину, выехав на дорогу в Ленобласти

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    2 комментария
    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    Серьезную аварию с двухколесной техникой проверяет полиция в Тихвинском районе Ленобласти. В ней пострадал несовершеннолетний.

    В 16:10 14 августа на Центральной улице в деревне Мелегежская Горка 14-летний подросток на спортивном питбайке JMC без номеров выехал с прилегающей территории на дорогу, не пропустив автомобиль, сообщает 15 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В итоге он столкнулся с «Нивой» под управлением 64-летнего жителя Тихвина.

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    Подросток получил тяжелые травмы и был госпитализирован. По факту ДТП ведется проверка.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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