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    Пожилой велосипедист погиб в ДТП с автомобилем на улице Рихарда Зорге

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    Неделание спешиться на пешеходном переходе стало фатальной ошибкой для пожилого велосипедиста из Петербурга. На «зебре» его подбила «Шкода Рапид». Об этом «Фонтанке» 15 августа рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

    Авария произошла накануне вечером у дома 1 по улице Рихарда Зорге.

    «36-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода Рапид», совершил наезд вне зоны пешеходного перехода на 63-летнего велосипедиста, пересекающего проезжую часть, не спешившись с велосипеда», — сообщили в главке.

    В результате велосипедист был госпитализирован, но в больнице скончался.

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