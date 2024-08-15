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    Уснул за рулём. «Транспортер» с 19 пассажирами перевернулся в Анапе

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    Микроавтобус с 19 пассажирами попал в ДТП под Анапой рано утром 15 августа, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю в своем телеграм-канале.

    Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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    Около 4 часов утра на дороге Новороссийск — Керчь, у хутора Тарусин, перевернулся микроавтобус Volkswagen Transporter, который в частном порядке вёз пассажиров из Владикавказа в Анапу. По предварительным данным, 56-летний водитель, житель города Владикавказ, уснул за рулем.

    «Все остались живы, количество пострадавших уточняется», — отмечается в сообщении.

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    Для того, чтобы вернуть машину на колёса, на место прибыл специальный кран.

    UPD: Медицинская помощь потребовалась семи пострадавшим.

    Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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