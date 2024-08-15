«Прогресс МС-28» отправился в космос. Фото и видео старта ракеты «Союз-2.1а»

C космодрома Байконур 15 августа в 6:20 мск стартовала ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-28», который отправляется на Международную космическую станцию. Это девятый пуск российской ракеты в нынешнем году, сообщает Роскосмос.
Роскосмос
«Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли штатно», — отмечается в сообщении.
«Прогресс МС-28» доставит на МКС более 2,6 тонны грузов, в том числе 420 килограммов питьевой воды, 50 килограммов азота для пополнения атмосферы МКС, 950 килограммов топлива для дозаправки станции, оборудование для экспериментов. Корабль будет лететь, как обычно, двое суток. Пристыковаться к модулю «Звезда» российского сегмента МКС он должен 17 августа в 8:56 мск. Общая продолжительность полёта «Прогресса МС-28» в космосе, как ожидается, составит 179 суток.
13 августа грузовой корабль «Прогресс МС-26», проработавший полгода в составе российского сегмента МКС, отстыковавшись от станции, сошёл с орбиты и разрушился в плотных слоях атмосферы. Фрагменты, которые не успели сгореть, упали в южной части Тихого океана, в несудоходном районе.