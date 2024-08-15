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    «Прогресс МС-28» отправился в космос. Фото и видео старта ракеты «Союз-2.1а»

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    Фото: Иван Тимошенко / Роскосмос
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    C космодрома Байконур 15 августа в 6:20 мск стартовала ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-28», который отправляется на Международную космическую станцию. Это девятый пуск российской ракеты в нынешнем году, сообщает Роскосмос.

    Роскосмос

    «Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли штатно», — отмечается в сообщении.

    «Прогресс МС-28» доставит на МКС более 2,6 тонны грузов, в том числе 420 килограммов питьевой воды, 50 килограммов азота для пополнения атмосферы МКС, 950 килограммов топлива для дозаправки станции, оборудование для экспериментов. Корабль будет лететь, как обычно, двое суток. Пристыковаться к модулю «Звезда» российского сегмента МКС он должен 17 августа в 8:56 мск. Общая продолжительность полёта «Прогресса МС-28» в космосе, как ожидается, составит 179 суток.

    13 августа грузовой корабль «Прогресс МС-26», проработавший полгода в составе российского сегмента МКС, отстыковавшись от станции, сошёл с орбиты и разрушился в плотных слоях атмосферы. Фрагменты, которые не успели сгореть, упали в южной части Тихого океана, в несудоходном районе.

    Фото: Иван Тимошенко / Роскосмос

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