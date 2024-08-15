Путешествуем, не покидая города. Где в Петербурге познакомиться с разнообразием мировых культур

Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербург традиционно даёт людям много возможностей прикоснуться к культуре и религии разных народов. «Фонтанка» сделала обзор мест, где можно сделать это. Любопытные детали помог подметить директор Городского туристско-информационного бюро Юрий Богданов.



«(От)Личный Петербург» составил свой список мест, где можно ощутить влияние иных культур. А еще мы предлагаем называть свои любимые места, чтобы они попали в нашу премию! И у вас остается последний шанс продвинуть любимое место! Номинации этого года смотрите здесь.



Исламская культура

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Безусловно, самый известный объект исламской культуры в Петербурге — это Соборная мечеть. Ее построили накануне революции, в 1913 году, на пожертвования местных мусульман и главы Бухарского эмирата (государство на территории современных Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана). По данным некоторых источников, татарская община Петербурга добивалась разрешения на строительство мечети больше ста лет. Прошения о молитвенном доме подавали в том числе военнослужащие татары.

Мечеть строили по проекту инженера и художника-архитектора Николая Васильева с элементами модного в ту пору стиля «северный модерн». В отделке использовали копии орнаментов мечетей Самарканда XI–XV веков (Гур-Эмир и Шахи-Зинда). На стенах снаружи и внутри — несколько каллиграфических надписей с цитатами из Корана (например, «Аллаху известны ваши деяния»).



Соборная мечеть была главной в Российской империи и самой большой в европейской части страны. До сих пор она остается одной из самых крупных в Европе.

«Купол Соборной мечети облицован необычным для этих целей материалом. Это технический фарфор, созданный в советское время специально для этого купола. Дело в том, что изразцы по типу самаркандской майолики не могли долго выдерживать влажный и холодный петербургский климат. Проблем добавляла и тряска от проезжающих рядом старых трамваев. Однажды, когда такой трамвай сошел с колеи и несколько метров со скрежетом проехал по асфальту, изразцы мечети посыпались. Тогда и возникла идея с фарфором. С 1980-х годов и по сей день Соборная мечеть — это единственное культовое здание в мире с куполом из фарфора», — отмечает Юрий Богданов.



Он обращает внимание и на то, что внутри мечети находится уникальное произведение индонезийских мастеров. Это резное панно из тикового дерева, на которое нанесены каллиграфические письмена из Корана. Его вес составляет 300 килограммов. Такой подарок в 2005 году сделала мечети дочь первого президента Индонезии Ахмеда Сукарно, первая женщина-президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри. Ещё пятилетней девочкой она бывала в Ленинграде вместе с отцом, и тогда ей запомнилась красота петербургской мечети.



Как рассказали «Фонтанке» в канцелярии Соборной мечети, по субботам там проводят групповые экскурсии, на которые необходимо записываться заранее. Правила регистрации указаны на сайте управления. Для прихожан организован свободный проход для намаза по определенным правилам: первый этаж — для мужчин, с огороженной секцией слева для женщин (в будние дни), второй этаж — для женщин, третий — для мужчин (по пятницам и в праздничные дни). На третьем же этаже по выходным проводят занятия по основам ислама и арабскому языку. Сейчас действуют особые правила безопасности, по которым сумки и рюкзаки нужно оставлять вне мечети, — отмечают в канцелярии.



Адрес: Кронверкский пр., 7.

Еще одно место развития исламской культуры находится в Красном Селе. Это национально-культурный центр «Дом Алимова». В 2015 году его открыл предприниматель Владимир Алимов на личные деньги — с намерением проводить культурные мероприятия, круглые столы и семинары, курсы по татарскому языку, занятия по татарской хореографии и пению, организовать библиотеку и женский клуб. Поначалу место называлось «Луч» (или по-татарски «Нур», что означает «Свет»).



Сейчас в «Доме Алимова» есть мечеть, кафе восточной кухни и магазин исламских товаров. Здесь проводят праздничные ужины (в том числе только для женщин), занятия по изучению основ ислама, правилам чтения Корана, творческие занятия для девочек, детские мусульманские праздники.

За событиями в национально-культурном центре можно следить по его телеграм-каналу и группе в ВК.



Адрес: Красное Село, Ленина, 103 (напротив Арки Победы).

Буддистская культура

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Дацан Гунзэчойнэй (переводится с тибетского как «Источник Святого Учения Всесострадающего Владыки-отшельника») был построен в 1915 году — в тот же период, что и Соборная мечеть. Строительство инициировал бурятский лама, представитель Далай-ламы в России, Агван Доржиев. Он купил земельный участок и часть строительных материалов. Но деньги жертвовали и верующие из разных регионов страны, лично Далай-лама XIII и монгольский монарх Богдо-гэгэн VIII.



Архитектурный проект дацана разработали в соответствии с канонами тибетской архитектуры инженер Николай Березовский и архитектор Гавриил Барановский. Интерьеры расписывал монах Осор Будаев по эскизам Николая Рериха, по его же работам созданы витражи светильников.

«Архитектура дацана представляет собой симбиоз средневековой тибетской традиции и чисто петербургских мотивов Серебряного века. В ритуалах храма используют невиданные музыкальные инструменты. Например, раковины-трубы, духовые инструменты из рога. А уж барабаны и «погремушки» всевозможных видов можно рассматривать отдельно. Все инструменты родом из глубокой древности», — отмечает Юрий Богданов.

Над входом в храм — надписи на тибетском языке о том, что в здание лучше входить со светлыми и добрыми мыслями, оставив всё плохое за его пределами.



Во дворе — молитвенные барабаны с мантрами на тибетском языке. По буддистской традиции, люди ходят мимо них по часовой стрелке и раскручивают их руками. Эта практика более близка к медитации и, по преданию, помогает найти контакт с божественным даже детям.



По определённым направлениям света развешены разноцветные молитвенные флажки. Обряд их вывешивания проводят сразу после буддистского Нового года (Сагаалгана), дата празднования которого зависит от лунного календаря. Посетители могут и сами повязывать такие флажки на специальную металлическую беседку.

Открытые общие экскурсии по дацану проводят каждое воскресенье в 17:00 без предварительной записи. Участники могут оставлять пожертвования в киоске дацана. Есть также социальные экскурсии по заявкам и экскурсии на заказ. Подробности можно узнать на сайте.



Кроме богослужений и ритуалов здесь проводят лекции по философии буддизма и практикам медитации. Некоторые мероприятия проходят и в онлайн-трансляции.

Храм работает ежедневно, кроме среды, с 10:00 до 19:00.

Адрес: Приморский пр., 91.

Культура иудаизма

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Евреи появились в Петербурге еще во время его строительства. Однако в 1742 году императрица Елизавета подписала указ об их высылке по национально-религиозному признаку из городов, сел и деревень. Проживание в столице для них было запрещено. Но на практике некоторым из лиц, исповедующим иудаизм, жить в Петербурге разрешали. Когда евреев стали призывать в русскую армию, военнослужащие и их семьи получили больше прав, чем остальные, и первыми начали организовывать молельные комнаты. В XIX веке император Александр II ослабил ограничения в правах для евреев.



Малую синагогу построили в Петербурге в 1886 году. Ее использовали как основную временно, до окончания строительства Большой хоральной синагоги (1888). Религиозный комплекс в мавританском стиле возвели по проекту Льва Бахмана и Ивана Шапошникова. Строительство Большой синагоги курировал архитектор Николай Бенуа.

«Мавританский стиль был характерен для Испании периода арабского владычества. Тогда арабские зодчие построили в испанской Гранаде дворцово-парковый ансамбль «Альгамбра» (переводится как «красная»).В Испании XIII–XV веков еврейская община процветала, представители иудаизма занимали важные должности, развивалась еврейская ученость, поэзия и литература. Этот период стал для испанских евреев «золотым веком». Поэтому архитектура петербургской синагоги отсылает резьбой колонных капителей и чересполосицей красно-белых стен к дворцам Гранады», — отмечает Юрий Богданов.



Средства на строительство собирали за счет пожертвований, продажи имущества еврейских молелен и крупных банковских займов.

Сейчас это самая большая синагога в России и вторая по величине в Европе (после будапештской).

«Внутри огромный молитвенный зал. Массивные дубовые скамьи с креслами, свет, льющийся в оконные проемы, дают акцент на место, где под покровом богато расшитого занавеса хранится главная святыня: свиток Торы — Пятикнижия Моисеева. Его читают трижды в неделю торжественно вслух. К тексту при этом не прикасаются рукой, а используют специальную серебряную указку. Свиток пишется на пергаменте специально обученными писцами только вручную и только разрешёнными для этой цели чернилами», — говорит Юрий Богданов.

На сегодня свободное посещение синагоги приостановлено по соображениям безопасности. Заказать экскурсию можно по телефону, указанному на сайте храма.



В составе Большой хоральной синагоги есть грузинская синагога и библиотека. При ней действуют клубы по интересам для молодых людей, детей, женщин, пенсионеров, проводятся курсы по иудаизму, образовательные курсы изучения иностранных языков, есть семейная гостиная для родителей школьников.

Адрес: Лермонтовский пр, 2.



Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На Еврейском кладбище, расположенном в Невском районе, есть еще одно культурно значимое место — Молитвенный дом омовения и отпевания, построенный в 1912 году (до этого там находилась деревянная синагога). Он был построен на частные пожертвования по проекту архитектора Якова Гервица в арабо-мавританском стиле. Сейчас при молитвенном доме действует культурно-ритуальный центр еврейской общины Петербурга. Он организует в том числе лекции об истории еврейской общины и экскурсии по Еврейскому кладбищу. Записаться на экскурсию можно по телефону, указанному на сайте.



Адрес: пр. Александровской Фермы, 66а.

Индийская культура

Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ведический центр в Лахте был построен по инициативе местного последователя вишнуизма (одной из ветвей индуизма). Как сказано на страничке центра в социальных сетях, этот человек, Виджай Раман Прабху, купил здесь у пожилой женщины земельный участок с ветхим деревянным домом и сараем и построил на этом месте двухэтажное здание в индийском стиле. Рядом — каменная стена дореволюционной постройки.

Храм был открыт при поддержке других последователей индуизма в 2000 году. Сейчас он действует как Центр ведической культуры.



«Индия известна духовной культурой, но эта культура есть и здесь, в России. Теперь двери распахнуты, и мы приходим сюда, чтобы обнять эту страну. Существует лишь одна национальность — обитатели трансцендентного мира. И все мы дети того мира, мы не должны забывать этого», — сказано в публикации центра в соцсетях.

Служители центра подчеркивают, что не имеют цели кого-либо вовлечь в свою веру, а ориентированы только на тех, кому она и так близка.

В центре проходят тематические лекции, праздники, занятия йогой, совместное приготовление индийской еды, кинопоказы. С некоторых событий организуют онлайн-трансляции.

Адрес: Морская ул., 15.

Сообщество петербургских последователей кришнаизма (еще одно из ответвлений индуизма) — культурный центр «Гаура», который находится на границе Ленобласти и Петербурга, в Заневском поселении (рядом с Кудрово и Янино). Он поддерживает проведение мантра-концертов, организует лекции и ритуальные практики, а также курирует агротуристический проект в Ленобласти со строительством ретрит-центра. За событиями можно следить в группе в ВК.



Адрес: Ленобласть, Заневское городское поселение, Ладожская ул., 40.

Армянская культура

Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Армянская апостольская церковь святой Екатерины была построена в конце XVIII века по предложению главы армянской общины Ованеса Лазаряна (известен также под именем Иван Лазарев). Инициатор строительства был одним из самых богатых людей екатерининской эпохи и построил церковь в основном на личные деньги. Она открылась в 1772 году. Рядом возвели жилой дом (изначально для семьи Лазаряна) и флигель.

Церковь и соседние здания проектировал архитектор Юрий Фельтен (он же был автором проекта лютеранской церкви св. Екатерины на Васильевском). В стилистике храма соединились черты уходящего в тот период барокко и зарождающегося классицизма. С 1930-го по 1993 год церковь не использовали по назначению: в годы войны там был штаб ПВО, а в мирное время — мастерская театральных декораций. В 2000-м храм вновь освятил католикос всех армян.



«Свечи в армянской церкви ставят в песок на специальной кованной подставке. Здесь вообще много необычных деталей. В церковном дворике рядом с храмом установлен «хачкар» — резной каменный крест, подаренный Арменией Петербургу на 300-летие. И, конечно, привлекает всеобщее внимание красивый современный фонтан в виде гранатового дерева — символа жизни и процветания», — отмечает Юрий Богданов.

С правилами посещения церкви можно ознакомиться на ее сайте.

Адрес: Невский пр., 40–42б.

Европейская христианская культура В Петербурге есть несколько лютеранских и католических церквей. Вокруг них до сих пор существуют национальные и религиозные объединения.

Лютеранская община в Петербурге появилась в начале XVIII века. Ближе к середине XIX она неформально разделилась на немецкую, эстонскую, финскую и шведскую — прихожанам было удобно участвовать в богослужениях на родном языке.



Эстонская лютеранская церковь святого Иоанна (Яани Кирик) была построена 1860 году в романском стиле. Проект храма разработали архитекторы Гаральд Боссе и Карл Циглер фон Шафгаузен. Строительство проходило за счет пожертвований прихожан и при поддержке государства.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





С 1930-го по 1997 год здание использовали не по назначению. Большевики снесли часовню и перестроили храм под клуб в конструктивистском стиле. В 2000-х при поддержке министерства культуры Эстонии была проведена масштабная реставрация.

Сейчас здесь проходят богослужения на эстонском и русском языках. На базе церкви работает Санкт-Петербургское общество эстонской культуры. Оно организовало эстонский клуб народного искусства и разговорные клубы для изучающих английский и эстонский языки. По субботам в церкви проводят исторические экскурсии и органные мини-концерты.



«Реставрация вернула этой интереснейшей постройке первоначальный облик. Своей заостренной башенкой она напоминает средневековую архитектуру. Зато интерьер выглядит сегодня очень актуально. Люстры подсвечивают пространство зала с великолепной акустикой. Всё напоминает суперсовременный концертный зал, хотя это действующая церковь. Конечно, здесь регулярно проходят концерты классической, духовной и современной музыки, которые пользуются большой популярностью», — отмечает Юрий Богданов.

Храм работает ежедневно. По всем вопросам можно обращаться к администратору группы в ВК или по указанному там телефону.

Адрес: ул. Декабристов, 54а.

Кафедральный собор святой Марии Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии

В 1734 году лютеранская шведско-финская община получила в дар от императрицы Анны Иоанновны участок на Большой Конюшенной. Сначала здесь построили деревянный молитвенный дом в честь святой Анны, куда приходили местные торговцы и ремесленники. В начале XIX века финская община, отделившись от шведов, инициировала строительство каменного храма по проекту архитектора Готтлиба Паульсена. В 1805 году церковь освятили в честь святой Марии, покровительницы матери императора Александра I. В новый храм из старого деревянного перенесли некоторые детали интерьера — в частности люстру, изготовленную ювелиром. К концу века были попытки собрать средства на другой проект финского храма, но реализовать эту задумку не удалось. Совершенствовали то, что было, по проекту архитектора Леонтия Бенуа.



С 1938-го по 1994 год государство использовало эту церковь для бытовых нужд. Был период, когда собор в очередной раз перестроили и использовали как общежитие. Здесь также работал «Дом природы», участники которого занимались решением природоохранных и экологических вопросов Петербурга и Ленинградской области.

В 1990–2000-х храм отреставрировали на пожертвования лютеран Финляндии. В 2002-м ее вновь освятили в присутствии архиепископа Евангелическо-Лютеранской церкви Финляндии Юкки Паарма и президента Финляндии Тарьи Халонен.

«Убранство храма достаточно простое и лаконичное. Однако есть то, что сюда привлекает, вне зависимости от вероисповедания. В церкви установлен уникальный для Петербурга механический барочный орган на 27 регистров. Он идеален для исполнения музыки композиторов эпохи барокко, что же касается акустики, здесь она прекрасна. Поэтому концерты органной музыки проходят в церкви святой Марии регулярно, собирая полный зал», — отмечает Юрий Богданов.

Фото: citywalls.ru Поделиться Поделиться





Сейчас здесь проводят богослужения на финском и русском языках, органные концерты, занятия для детей и вечера ответов пастора на вопросы прихожан. По воскресеньям службы транслируют онлайн. При церкви действует кружок вязания. За событиями можно следить по группе прихода в ВК.

Адрес: Большая Конюшенная ул., 8а.

