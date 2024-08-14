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    Выборы

    Глава «Большой Охты» Щербакова снялась с выборов

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    Глава муниципального совета «Большая Охта» Мария Щербакова, кандидат от «Единой России», принесла в районный избирком заявление о том, что снимается с выборов. Об этом «Фонтанке» рассказали члены комиссии 14 августа.

    Щербакова на звонок «Фонтанки» не ответила.

    Мария Щербакова стала муниципальным депутатом в 2022 году. До этого она была депутатом петербургского парламента. А перед этим представляла исполнительную власть. Она успела побывать главой Центрального, Красногвардейского и Фрунзенского районов. При губернаторе Валентине Матвиенко она возглавляла жилком.

    Как писала «Фонтанка», в муниципалитете Щербаковой в последний год были проблемы с финансами, а у Щербаковой были конфликты с депутатами. Причиной этому стал 40-миллионный контракт на благоустройство, который отказался финансировать Смольный, и в итоге деньги по решению суда вычли из муниципального бюджета.

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