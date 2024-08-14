Больше всего квартир в новостройках комфорт-класса за первое полугодие продали в Невском районе

Невский район стал самой популярной локацией у покупателей квартир в новостройках комфорт-класса. Как сообщает Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость», доля района в структуре спроса за первое полугодие составила 19 %.



По данным аналитиков, на втором месте с показателем в 15 % оказался Приморский район, а третьим по популярности стал Московский район с долей в общей структуре спроса 14 %.



— Активный редевелопмент превращает левобережную часть Невского район в современную комфортную локацию с жильем и инфраструктурой — школами, детскими садами, общественными пространствами, — комментирует директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева.

