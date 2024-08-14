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    Больше всего квартир в новостройках комфорт-класса за первое полугодие продали в Невском районе

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    Невский район стал самой популярной локацией у покупателей квартир в новостройках комфорт-класса. Как сообщает Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость», доля района в структуре спроса за первое полугодие составила 19 %.

    По данным аналитиков, на втором месте с показателем в 15 % оказался Приморский район, а третьим по популярности стал Московский район с долей в общей структуре спроса 14 %.

    — Активный редевелопмент превращает левобережную часть Невского район в современную комфортную локацию с жильем и инфраструктурой — школами, детскими садами, общественными пространствами, — комментирует директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева.

    Что касается цен, то дороже всего квадратный метр в комфорт-классе обойдется в Центральном, Фрунзенском и Адмиралтейском районах (348,8 тыс. руб., 342,4 тыс. руб. и 331,6 тыс. руб. соответственно). Предложение комфорт-класса в этих районах очень ограничено.

    В районах из первой тройки лидеров спроса дороже всего стоит «квадрат» в Московском районе — 270 тыс. руб. за квадрат. В Невском районе средняя цена составляет 259,8 тыс. руб., а в Приморском — 247,9 тыс. руб. за кв. м.

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