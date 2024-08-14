С приставкой «евро»: почему застройщики в Петербурге почти перестали предлагать классические кухни

Квартиры евроформата завоевали рынок новостроек Петербурга и пригородов: за пять лет их доля в структуре сделок выросла в два раза — до 60 %. Некоторые застройщики уже даже не проектируют квартир с обычной кухней. Секрет популярности — в возможностях для общения и экономии пространства.



Так называемые квартиры евроформата появились на рынке строящегося жилья петербургской агломерации приблизительно в 2013 году. Как такового определения подобного жилья нет, потому что по документам это все те же однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Главное, что жилье евроформата всегда включает кухню-гостиную, а также одну, две или, реже, три небольшие спальни. В такой квартире отсутствует коридор между кухней и гостиной, поэтому такие планировки считаются более рациональными. «Евродвушка» — пространство с кухней-гостиной и одной спальней, «евротрешка» — с двумя спальнями, «еврочетырешка» — с тремя. Это следует учитывать при выборе квартиры.



Не только для молодежи «Если пять лет назад в структуре сделок на первичном рынке в Петербурге и пригородах квартиры евроформата занимали 30 %, то сейчас уже в два раза больше — 60 %, — рассказывает Ольга Трошева, директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Когда они только появились на рынке, это был еще не совсем привычный для покупателей продукт, да и сами застройщики с осторожностью его вводили в свою квартирографию. В то время это считалось эдаким молодежным вариантом. Сейчас это по факту самое популярное жилье: среди всех однокомнатных 55 % сделок заключают с «евродвушками», среди всех двухкомнатных 60 % покупок — это «евротрешки», а среди сделок с трехкомнатными «еврочетырешки» и вовсе составляют 65 %. Квартиры с такими планировками есть во всех строящихся жилых комплексах Setl Group».



Дмитрий Ефремов, начальник управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований «Главстрой Санкт-Петербург», подтверждает тенденцию. «Согласно нашим данным, в первом полугодии 2024 года двухкомнатная квартира евроформата оказалась самым востребованным лотом на рынке недвижимости масс-маркета: доля продаж составила 21 %, следом идут студии и «однушки» — на них приходится по 20 %, — подсчитал он. — Для сравнения: стандартных трехкомнатных квартир было продано в 4 раза меньше, чем «евротрешек», — 4 % против 16 %».



По словам Натальи Кукушкиной, начальника отдела продукта и аналитики Группы ЦДС, последние пять лет рынок практически полностью живет в формате европланировок, а кухни по восемь квадратных метров уже кажутся максимально несовременными.



«Евроформат прижился во всех типах квартир, от однокомнатных до многокомнатных, — говорит она. — Лучше всего большое общее пространство кухни-гостиной украшает квартиры с несколькими спальнями. В продаже можно найти разные вариации таких помещений. Одни из самых популярных: с окнами на две стороны и с выделенной зоной для приготовления пищи. Такие планировки можно найти во многих объектах Группы ЦДС. У нас практически нет квартир с классическими планировками».



«В наших актуальных проектах процент европланировок составляет 62 %, — говорит Максим Турта, руководитель департамента продаж Группы Аквилон в Санкт-Петербурге и ЛО. — Европланировки, с точки зрения наших покупателей, более практичны и популярны, ведь они отвечают сразу на несколько запросов и предлагают более интересные сценарии жизни. Кухня-гостиная гораздо лучше подходит для встреч с друзьями, больших торжеств и семейных трапез. Одновременно с этим появляются дополнительные зоны хранения для комфортной жизни покупателя». По словам Екатерины Немченко, коммерческого директора холдинга РСТИ, если не считать студии, европланировки занимают 50 % от числа всех проектируемых квартир компании.



Дело не в цене Если говорить о среднем бюджете покупки квартир евроформата, то они по рынку сопоставимы с бюджетами квартир классических планировок. «В январе–июне 2024 года средневзвешенная цена одного квадратного метра еврожилья была выше примерно на 5–7 %, чем в традиционных двух-, трех- и четырехкомнатных квартирах, — подсчитал Дмитрий Ефремов. — Однако эта разница, по сути, нивелируется и не ощущается в итоговой стоимости покупки, так как в квадратных метрах европланировки компактнее, чем классические».



Максим Турта отмечает, что у них в компании благодаря своей востребованности, квартиры евроформата на старте продаж дороже классических квартир на 5–10 %. Они дают больше свободы в организации пространства для владельцев, плюс покупатель платит только за используемые квадратные метры — без длинных коридоров и углов, которые сложно использовать. «Подобный подход — это реализация нашего принципа «разумные метры», который мы используем при планировании квартир, — рассказывает он. — Мы избегаем создания узких коридоров, тёмных углов и бесполезных зон, которые «съедают» часть вашего жилого пространства».



Нужен баланс Что касается самих планировочных решений квартир формата «евро», они могут различаться в зависимости от проекта и застройщика. Наталья Кукушкина отмечает, что, например, количество окон в кухне-гостиной зависит от ее площади и конфигурации. Если помещение находится в торце здания, то число окон может быть практически любым. При этом избыточное количество окон, в частности, может помешать размещению кухонного гарнитура. При планировании их числа в кухне-гостиной застройщик должен учитывать сценарии оптимального использования помещения: лишнее окно не заменит кладовку или гардеробную.

Дмитрий Ефремов также уверен, что наиболее оптимально одно окно, но важно обращать внимание на форму помещения. Если она позволяет в кухне-гостиной разместить всю необходимую мебель и технику, то второе окно станет, возможно, дополнительной видовой характеристикой квартиры и эмоциональной «фишкой», которая интересно «сыграет» в дизайне интерьера. А Екатерина Немченко добавляет, что два окна позволяют сделать интересное зонирование пространства, использовать его как трансформер на случай, если нужно выделить рабочую зону или зону отдыха. Желательно, чтобы на кухне также были лоджия или балкон.



Минимальный метраж кухни-гостиной и спален зависит от застройщика и класса объекта. Максим Турта отмечает, что, согласно подсчётам аналитического отдела Группы Аквилон, оптимальный размер кухни-гостиной — 17 кв. м. Такая площадь предоставляет возможность зонирования на обеденную зону и пространство для досуга, и при этом не обходится слишком дорого для покупателя. Именно поэтому средняя площадь кухни-гостиной в проектах компании близка к этому показателю.



В «Главстрое Санкт-Петербург» выделяют диапазон 14–20 квадратов. Точное значение уже зависит от конкретного покупателя: насколько функциональным и практичным должно быть помещение, сколько потребуется места для хранения и т.д. В РСТИ согласны: кухня-гостиная в квартирах евроформата должна быть площадью 14–20 кв. м, в зависимости от количества спален в квартире.



О вкусах не спорят Что касается размещения мебели и кухонного гарнитура, то все зависит от конфигурации помещения. «Вопрос расстановки мебели решается индивидуально, — отмечает Екатерина Немченко. — На стадии проектирования архитектор предусматривает, где будет размещаться рабочая зона приготовления пищи, где будет плита, но мы давно ушли от времен типизации и единых решений. Сейчас предлагается большое разнообразие вариантов, которые ориентированы под индивидуальные потребности и запросы. Кто-то готовит дома и любит провести время с семьей за большим столом, а кто-то минимизирует рабочую поверхность до двух конфорок и даже не устанавливает духовой шкаф».

Дмитрий Ефремов добавляет, что чаще всего напротив зоны готовки устанавливают корпусную мебель, а диваны и кресла рекомендуют поставить как можно дальше от варочной поверхности и духовки.



Под спальни застройщики отводят не менее 10–12 кв. м, но все зависит от того, будет ли по функционалу это только местом для сна или это детская, где планируется место для игр с друзьями, размещение корпусной мебели и многие другие функции. Наталья Кукушкина отмечает, что при проектировании спальни важным параметром является не только площадь, но и ширина комнаты. Главное условие для полноценной спальни — ширина не менее 2,7 м. Иначе в комнате не останется прохода, чтобы комфортно разместить двуспальную кровать. В целом оптимальная ширина спальни — 3 м. Детская комната или кабинет могут быть более узкими, хотя это также не лучшее решение, ограничивающее собственника в вариантах использования пространства. Практика показывает, что 12–13 кв. м — достаточная площадь для размещения в спальне всего необходимого функционала. Спальни площадью 20 кв. м в современных проектах встречаются редко. Это уже выглядит преувеличением, роскошью пустого пространства.



Максим Турта добавляет, что у них в компании подсчитали, что оптимальный размер спальни составляет 14 кв. м. Так в квартире есть общая зона для общения и отдельные, достаточно просторные комнаты для работы или отдыха. Это позволяет поддерживать такую важную для современного городского жителя культуру сна. Пространства достаточно, чтобы себя чувствовал комфортно в комнате и взрослый, и ребёнок. Поэтому в проектах компании отведены под спальни комнаты соразмерного метража.



Что касается дизайна квартир евроформата, то, если квартира с отделкой, сегодня застройщики, как правило, предоставляют на выбор как минимум два варианта, а то и больше. Чаще всего это спокойные тона, но в разных вариантах отделки используются разные оттенки дверей, плитки, ламината. В последние годы появляются уже квартиры с готовой меблировкой, куда остается только въехать и жить.

