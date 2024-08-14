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    Умер трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков

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    Александр Ушаков, трижды становившийся чемпионом мира по биатлону, скончался в возрасте 76 лет. Об этом 14 августа сообщили в Союзе биатлонистов России.

    Причина его смерти не уточняется.

    Ушаков одержал победу на трёх чемпионатах мира — в 1970, 1974 и 1977 годах — в составе эстафетных команд. Помимо этого он завоевал серебряную медаль на чемпионате мира 1975 года в эстафете и бронзовую медаль в спринте на чемпионате мира 1977 года. В качестве запасного спортсмена Ушаков входил в состав советской сборной на трёх Олимпиадах (1972, 1976, 1980) и дважды становился чемпионом СССР.

    Спортивную карьеру Ушаков завершил в 1980 году. После этого он занимал должность старшего преподавателя кафедры физической подготовки в Ленинградской военно-космической академии имени В. Можайского, а также тренировал женскую команду по биатлону в Санкт-Петербурге.

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