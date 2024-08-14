«Бордерлендс»: «По краю ходим мы, по краю родному»

Фото: кадр из фильма «Бордерлендс» (2024), реж. Элай Рот Поделиться Поделиться





8 августа в прокат вышел фантастический боевик Илая Рота «Бордерлендс» по знаменитой игровой франшизе. Разбираемся, что сулит путешествие на планету Пандора и что останется на память после визита.

Пандора здесь — это не та Пандора, что у Джеймса Кэмерона в «Аватаре»: там живописные джунгли и высокодуховные синекожие На’ви, здесь — свалка в пустыне, а из живности есть разве что какие-то членистоногие крысы. И повсюду реклама корпораций. Может, впрочем, это та Пандора после того, как человечество всё-таки её колонизировало, высосало все ресурсы и загадило до предела.



Неудивительно, что героиня Кейт Бланшетт, охотница за головами Лилит, терпеть не может свою родную планету и вовсе не планирует туда возвращаться. Но обстоятельства, конечно же, складываются именно таким образом. Могущественный бизнесмен Атлас (Эдгар Рамирес, Джанни Версаче из «Американской истории преступлений») нанимает Лилит, чтобы та отправилась на Пандору и вернула ему похищенную дочь Тину (Арианна Гринблатт, сыгравшая молодую Асоку в «Звездных войнах»).



Фото: кадр из фильма «Бордерлендс» (2024), реж. Элай Рот Поделиться Поделиться





На Пандоре, однако, выясняется, что всё несколько иначе. Лилит присоединяется к весёлой команде, состоящей из бравого солдата (стендапер Кевин Харт), психопата в маске (румынский боксёр Флориан Мунтяну), эксцентричного археолога (Джейми Ли Кёртис, звезда классических хорроров типа «Хэллоуин») и надоедливого робота (озвученного комиком Джеком Блэком), чтоб Тину защитить от посягательств Атласа. Оказывается, девчушка — Избранная, способная открыть какое-то таинственное Хранилище…

Сюжет «Бордерлендс» приблизительно основан на одноимённой серии мультиплеерных игр, где вместе с друзьями можно бегать по Пандоре и разносить врагов и местную живность из десятков вариантов оружия. «Бордеры» получили признание за свою комиксную графику, весёлое насилие и общую живость. Но, что работает в шутере, совершенно необязательно должно выстрелить в кино. Экранизации видеоигр — вообще давняя и печальная история, есть и удачные примеры — вроде старой «Смертельной битвы» Пола Андерсона; но провалов, наподобие «Варкрафта» Данкана Джонса, куда больше. Не очень даже понятно, почему, кажется, никто не учитывает разницы жанров. Слишком детальный пересказ сюжета задушит кино, слишком краткий превратится в смехотворный огрызок. А ещё ощущения игрока, участвующего в процессе, вовсе не то же самое, что восприятие зрителя, пассивно сидящего перед экраном. Неблагодарный, в общем-то, труд. А «Бордерлендс» ещё и попал в производственный ад. Элай Рот, автор «Хостела», сыгравший в «Бесславных ублюдках» у Тарантино, планировал снять фильм еще лет десять назад, но сценарий бесконечно переписывался, потом помешала начать съёмки эпидемия ковида, после часть фильма переснималась под началом Тима Миллера (режиссер первого «Дедпула»)... Что-то подсказывает, что хорошего это не сулит.



Фото: кадр из фильма «Бордерлендс» (2024), реж. Элай Рот Поделиться Поделиться





Если б «Бордерлендс» был мультфильмом, пожалуй, он мог бы сработать, но кино не может передать их фирменный стиль. На выходе получается просто смесь из тысячи виденных раньше штампов. Пустыня с руинами — из «Безумного Макса» или «Фоллаута»; отряд циничных космических бродяг — из «Стражей Галактики»; здесь щепотка из «Звёздных войн», там из «Пятого элемента», тут из древнего австралийского фильма «Танкистка»... Это всё не так претенциозно-бездарно, как недавняя «Мятежная Луна» Зака Снайдера, но и звёзд с неба, увы, совсем не хватает. Недавний же сериал «Фоллаут» с экранизацией игры справился куда как лучше: там получилось передать и дух вселенной, и весёлые перестрелки разыграть, и даже дать немного драмы с новыми, незнакомыми героями. У Рота Пандора распадается на несколько безликих локаций, персонажи урезаны до пригоршни внешних атрибутов, экшен-сцены кажутся вялым циркачеством понарошку, а шутки беззубыми — как будто кто-то попытался пересказать неприличный анекдот пятилетнему. Не меньше Джа-Джа-Бинкса раздражает болтливый робот. Камео «королевы крика» Джейми Ли Кёртис приятно, но особенно ничего не добавляет.

Лучше всего здесь, конечно, Кейт Бланшетт — ей дали кокетливую реплику, что она «слишком стара для этого дерьма», но это абсолютный вздор, выглядит и двигается она обворожительно. По словам актрисы, фильм вытащил её из уныния во время пандемии, и в кадре видно, что она искренне получает удовольствие от съемок. В какой-то момент по ходу сюжета выясняется, что она — местная богиня (мы и так были в этом уверены). Её Лилит может даже спасти всю планету — но никак не само кино.

