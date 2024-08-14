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    Умерла советская легкоатлетка и заслуженный мастер спорта СССР Ирина Подъяловская

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    Умерла мировая рекордсменка по легкой атлетике и заслуженный мастер спорта СССР Ирина Подъяловская. Призер чемпионатов СССР скончалась на 65-м году жизни. Об этом 14 августа сообщила Всероссийская федерация легкой атлетики.

    Ирина Подъяловская в 1983 году дебютировала в составе основной сборной на летней Универсиаде в Эдмонтоне и выиграла золотую медаль. В том же году стала чемпионкой страны в беге на 800 метров. Потом Подъяловская установила действующий мировой рекорд в эстафете 4х800 метров.

    «Она была сильнейшей в мире в беге на 800 метров и доказала это на Играх Дружбы, где пробежала быстрее, чем победительница Олимпийских игр Лос-Анджелеса Дойна Мелинте», — отметили во Всероссийской федерации.

    В последние годы Ирина Подъяловская работала тренером любителей-бегунов.

    Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики
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    Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики

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