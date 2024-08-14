Умерла советская легкоатлетка и заслуженный мастер спорта СССР Ирина Подъяловская

Умерла мировая рекордсменка по легкой атлетике и заслуженный мастер спорта СССР Ирина Подъяловская. Призер чемпионатов СССР скончалась на 65-м году жизни. Об этом 14 августа сообщила Всероссийская федерация легкой атлетики.



Ирина Подъяловская в 1983 году дебютировала в составе основной сборной на летней Универсиаде в Эдмонтоне и выиграла золотую медаль. В том же году стала чемпионкой страны в беге на 800 метров. Потом Подъяловская установила действующий мировой рекорд в эстафете 4х800 метров.

«Она была сильнейшей в мире в беге на 800 метров и доказала это на Играх Дружбы, где пробежала быстрее, чем победительница Олимпийских игр Лос-Анджелеса Дойна Мелинте», — отметили во Всероссийской федерации.