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    Стало известно состояние девочки, получившей крайне тяжёлые травмы при падении на Рубинштейна

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    Выпавшая из окна в центре Петербурга пятилетняя иностранка перенесла несколько операций. В её состоянии есть улучшения.

    Как стало известно «Фонтанке» 14 августа, за здоровье девочки продолжают бороться специалисты детской городской больницы имени Раухфуса, куда она была госпитализирована пять дней назад.

    Пациентка поступила с тяжёлой сочетанной травмой. По предварительным данным, среди прочего ей диагностировали ушиб головного мозга, переломы костей черепа — оснований опасаться за жизнь было достаточно.

    По информации «Фонтанки», девочке пришлось удалить селезёнку, после была проведена декомпрессивная трепанация черепа. Врачи дают оптимистичные прогнозы, но восстановление займёт время.

    Несчастный случай с ребёнком произошёл утром 9 августа. Девочка выпала из окна квартиры, в которой жила под присмотром тёти, пока родители ездили на родину в Киргизию.

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