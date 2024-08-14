Стало известно состояние девочки, получившей крайне тяжёлые травмы при падении на Рубинштейна

Выпавшая из окна в центре Петербурга пятилетняя иностранка перенесла несколько операций. В её состоянии есть улучшения.



Как стало известно «Фонтанке» 14 августа, за здоровье девочки продолжают бороться специалисты детской городской больницы имени Раухфуса, куда она была госпитализирована пять дней назад.

Пациентка поступила с тяжёлой сочетанной травмой. По предварительным данным, среди прочего ей диагностировали ушиб головного мозга, переломы костей черепа — оснований опасаться за жизнь было достаточно.