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    Разгрузил мешки с удобрениями и умер. В Саратовской области возбудили уголовное дело после смерти школьника

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    В Саратовской области 15-летний школьник умер после того, как разгрузил мешки с удобрениями. СК возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. В ведомстве 14 августа сообщили детали произошедшего.

    Неделю назад, 8 августа, подросток помогал своему приятелю в селе Георгиевка Марксовского района. Ребята занимались погрузкой мешков с удобрениями. Когда школьник вернулся домой, он плохо себя почувствовал. Парня госпитализировали, врачи пытались спасти его. Однако подросток скончался в тот же день.

    «Следователями СК проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела, назначены необходимые судебные экспертизы», — уточнили в СУ СК России по Саратовской области.

    Специалисты занимаются сбором доказательств.

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