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    Боевые действия

    Минобороны РФ рассказало о боях в Курской области

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    Вооруженные силы РФ в Курской области пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского, Камышного, сообщает 14 августа Минобороны. Потери украинской армии за сутки на курском направлении, по данным ведомства, составили до 270 военных и 16 единиц техники, 18 военнослужащих ВСУ взяты в плен.

    Также российские военные отразили шесть атак подразделений механизированной и десантно-штурмовых бригад в направлении Коренево, Ольговки, Погребков, Русского Поречного и Черкасского Поречного. Поражена живая сила и техника в районах Локни, Кремяного, Олешни, Свердликова и Дарьино.

    На кадрах — поражение барражирующим боеприпасом «Ланцет» боевой бронированной машины ВСУ.

    Минобороны России

    С помощью авиации ВС РФ ударила по резервам ВСУ в шести районах Сумской области.

    Всего за период боевых действий на Курском направлении Украина потеряла до 2 300 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 боевых машин пехоты, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и другую технику, утверждают в Минобороны РФ.

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