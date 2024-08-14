Минобороны РФ рассказало о боях в Курской области

Вооруженные силы РФ в Курской области пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского, Камышного, сообщает 14 августа Минобороны. Потери украинской армии за сутки на курском направлении, по данным ведомства, составили до 270 военных и 16 единиц техники, 18 военнослужащих ВСУ взяты в плен.

Также российские военные отразили шесть атак подразделений механизированной и десантно-штурмовых бригад в направлении Коренево, Ольговки, Погребков, Русского Поречного и Черкасского Поречного. Поражена живая сила и техника в районах Локни, Кремяного, Олешни, Свердликова и Дарьино.

