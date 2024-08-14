VK Видео обновил дизайн и добавил новые функции

Платформа VK Видео получила обновленный дизайн и ряд новых функций для просмотра, в том числе возможность добавлять видео в список «Смотреть позже». Нововведения коснулись как приложения, так и веб-версии сервиса.

Как сообщает 14 августа пресс-служба «Вконтакте», в веб-версию VK Видео добавили функцию «Продолжить просмотр», которая выводит все недосмотренные видео на главную ленту. Чтобы продолжить просмотр, больше не нужно открывать историю просмотров, а можно включить ролик прямо с главной.