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    VK Видео обновил дизайн и добавил новые функции

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    Платформа VK Видео получила обновленный дизайн и ряд новых функций для просмотра, в том числе возможность добавлять видео в список «Смотреть позже». Нововведения коснулись как приложения, так и веб-версии сервиса.

    Как сообщает 14 августа пресс-служба «Вконтакте», в веб-версию VK Видео добавили функцию «Продолжить просмотр», которая выводит все недосмотренные видео на главную ленту. Чтобы продолжить просмотр, больше не нужно открывать историю просмотров, а можно включить ролик прямо с главной.

    Фото: VK
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    Добавлена функция отложенного просмотра. Теперь в приложении можно добавлять видео в плейлист «Смотреть позже», который отображается в разделе «Библиотека». Видит их только владелец профиля.

    Фото: VK
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    Раздел «Подписки» получил обновленный дизайн, ускоряющий поиск видео. В нем появились подразделы, которые позволяют быстро перейти к избранным плейлистам или авторам. Фильтр по авторам подстраивается под интересы, показывая наиболее просматриваемые материалы от блогеров и сообществ, на которые подписан пользователь. Также в разделе можно посмотреть все подписки и отписаться от каналов. Нововведение доступно и в приложении, и в веб-версии сервиса.

    Фото: VK
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    Также теперь можно управлять уведомлениями в одном окне через кнопку «колокольчика» под видео. Можно выбрать получать уведомления обо всех новых роликах на канале, отключить их или смотреть персонализированный контент на основе рекомендаций нейросети.

    Фото: VK
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    Кроме того, пользователи приложения VK Видео на Android получили доступ к библиотеке VK Клипов. Короткие видео попадают в рекомендации, создаваемые искусственным интеллектом на основе предпочтений пользователя.

    Фото: VK
    Фото: VK
    Фото: VK
    Фото: VK

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