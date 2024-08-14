VK Видео обновил дизайн и добавил новые функции

Платформа VK Видео получила обновленный дизайн и ряд новых функций для просмотра, в том числе возможность добавлять видео в список «Смотреть позже». Нововведения коснулись как приложения, так и веб-версии сервиса.
Как сообщает 14 августа пресс-служба «Вконтакте», в веб-версию VK Видео добавили функцию «Продолжить просмотр», которая выводит все недосмотренные видео на главную ленту. Чтобы продолжить просмотр, больше не нужно открывать историю просмотров, а можно включить ролик прямо с главной.
Добавлена функция отложенного просмотра. Теперь в приложении можно добавлять видео в плейлист «Смотреть позже», который отображается в разделе «Библиотека». Видит их только владелец профиля.
Раздел «Подписки» получил обновленный дизайн, ускоряющий поиск видео. В нем появились подразделы, которые позволяют быстро перейти к избранным плейлистам или авторам. Фильтр по авторам подстраивается под интересы, показывая наиболее просматриваемые материалы от блогеров и сообществ, на которые подписан пользователь. Также в разделе можно посмотреть все подписки и отписаться от каналов. Нововведение доступно и в приложении, и в веб-версии сервиса.
Также теперь можно управлять уведомлениями в одном окне через кнопку «колокольчика» под видео. Можно выбрать получать уведомления обо всех новых роликах на канале, отключить их или смотреть персонализированный контент на основе рекомендаций нейросети.
Кроме того, пользователи приложения VK Видео на Android получили доступ к библиотеке VK Клипов. Короткие видео попадают в рекомендации, создаваемые искусственным интеллектом на основе предпочтений пользователя.