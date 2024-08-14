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    Финляндия примет участие в операции в Балтийском море

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    Береговая охрана Финляндии примет участие в двухмесячной многофункциональной морской операции в Балтийском море. Координировать ее будет Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex. Об этом 14 августа сообщает Пограничная охрана Финляндии.

    Операция, которая проводится второй год подряд, направлена на мониторинг территории Балтийского моря, предотвращение разливов нефти с судов, а также контроль за движением водного транспорта и рыболовством.

    «Целью операции 2024 года является содействие международному и региональному сотрудничеству в области береговой охраны в регионе Балтийского моря», — отмечается в официальном сообщении Пограничной охраны Финляндии.

    В операции также будут участвовать Эстония, Латвия, Литва и Польша и другие государства — члены Евросоюза.

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