Финляндия примет участие в операции в Балтийском море

Береговая охрана Финляндии примет участие в двухмесячной многофункциональной морской операции в Балтийском море. Координировать ее будет Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex. Об этом 14 августа сообщает Пограничная охрана Финляндии.

Операция, которая проводится второй год подряд, направлена на мониторинг территории Балтийского моря, предотвращение разливов нефти с судов, а также контроль за движением водного транспорта и рыболовством.



«Целью операции 2024 года является содействие международному и региональному сотрудничеству в области береговой охраны в регионе Балтийского моря», — отмечается в официальном сообщении Пограничной охраны Финляндии.