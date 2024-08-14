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    Пламя, дым, грохот. Мощный пожар в «Красном треугольнике» попал на видео

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    Очевидцы показали масштаб пожара, разгоревшегося утром в Адмиралтейском районе Петербурга 14 августа. Несмотря на раннее для открытия автосервиса время, без эвакуации не обошлось.

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    По информации «Фонтанки», из опасной зоны на территории «Красного треугольника» на набережной Обводного канала, 134, эвакуировали трёх человек. Пострадавших нет. На опубликованных «Мегаполисом» кадрах видно, как бушует огонь, распространившийся по автомойке.

    t.me/Megapolisonline

    В МЧС сообщали, что пламя охватило 150 квадратных метров. В 8:21 силами двенадцати спасателей его потушили.

    t.me/Megapolisonline

    Вместе с гаражом, который занимает открывающийся с 9 часов утра автосервис, горели три автомобиля. Их номера и владельцы устанавливаются.

    Фото: t.me/Megapolisonline

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