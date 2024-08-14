Министерство финансов РФ выступает за то, чтобы уменьшить количество государственных служащих. За счет этого можно будет повысить заработную плату оставшимся работникам. Об этом в среду, 14 августа, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление министра финансов России Антона Силуанова.
Как отметил Антон Силуанов на форуме «Территория смыслов», Минфин поддерживает идею сокращения количество государственных служащих для увеличения зарплаты оставшимся сотрудникам. Тем не менее министр финансов подчеркивает, что это сложный вопрос, так как он касается конкретной судьбы и конкретной семьи.
Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» проходит в городе Солнечногорске Московской области с 1 по 29 августа. На нем выступают и делятся своим опытом ведущие деятели политики, культуры, науки и других отраслей.
Силуанов: Минфин выступает за сокращение численности госслужащих
Министерство финансов РФ выступает за то, чтобы уменьшить количество государственных служащих. За счет этого можно будет повысить заработную плату оставшимся работникам. Об этом в среду, 14 августа, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление министра финансов России Антона Силуанова.
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