    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 15

    0 м/с, штиль

    762мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.66eur100.56

    Силуанов: Минфин выступает за сокращение численности госслужащих

    634
    6 комментариев

    Министерство финансов РФ выступает за то, чтобы уменьшить количество государственных служащих. За счет этого можно будет повысить заработную плату оставшимся работникам. Об этом в среду, 14 августа, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление министра финансов России Антона Силуанова.

    Как отметил Антон Силуанов на форуме «Территория смыслов», Минфин поддерживает идею сокращения количество государственных служащих для увеличения зарплаты оставшимся сотрудникам. Тем не менее министр финансов подчеркивает, что это сложный вопрос, так как он касается конкретной судьбы и конкретной семьи.

    Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» проходит в городе Солнечногорске Московской области с 1 по 29 августа. На нем выступают и делятся своим опытом ведущие деятели политики, культуры, науки и других отраслей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МинфинАнтон СилуановГосслужащие чиновникиКоличествоСокращение
    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close