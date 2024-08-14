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    Под Петербургом газовый баллон рванул перед лицом женщины

    2004
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    Жительница Кировского района Ленобласти госпитализирована с ожогами лица после взрыва свежезаправленного газового баллона в автомобиле. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 августа.

    По предварительным данным, 54-летняя жительница садоводства «Нева» почувствовала запах газа, когда ехала на своём «Опеле» по улице Победы в Кировске накануне около пяти часов вечера. Источником оказался баллон, который был заправлен менее получаса назад. Когда женщина остановилась и решила его проверить, баллон рванул.

    Пострадавшую увезли в больницу с обожженным лицом. Её состояние оценивается как среднетяжёлое.

    47news показывал, как полыхал «Опель Корса». Автомобиль выгорел полностью.

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