Под Петербургом газовый баллон рванул перед лицом женщины

Жительница Кировского района Ленобласти госпитализирована с ожогами лица после взрыва свежезаправленного газового баллона в автомобиле. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 августа.
По предварительным данным, 54-летняя жительница садоводства «Нева» почувствовала запах газа, когда ехала на своём «Опеле» по улице Победы в Кировске накануне около пяти часов вечера. Источником оказался баллон, который был заправлен менее получаса назад. Когда женщина остановилась и решила его проверить, баллон рванул.
Пострадавшую увезли в больницу с обожженным лицом. Её состояние оценивается как среднетяжёлое.
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