Kismet Capital Group завершила выход из медиабизнеса продажей «МЕДИА1» группе инвесторов, включающей НМГ и «Ростелеком»

Kismet Capital Group объявила о завершении выхода из медиабизнеса — последним этапом стала продажа активов группы компаний «МЕДИА1», в которую входят телеканалы «МУЗ-ТВ», «Ю», «Солнце», а также региональный радиохолдинг «Выбери Радио». Покупателем выступила группа инвесторов, включающая компанию «Медиа-Телеком» — ее участниками являются Национальная Медиа Группа, «Ростелеком» и группа топ-менеджмента.

«Медиа-Телеком» занимается дистрибуцией телеканалов и контента, является игроком на рынке спортивных медиаправ, производит приложения для iOS и Android и развивает стартапы в медиасфере. «МЕДИА1» с момента приобретения первого телеканала в Казани 23 года назад объединил более 200 региональных телеканалов и радиостанций.

