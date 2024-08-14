Kismet Capital Group завершила выход из медиабизнеса продажей «МЕДИА1» группе инвесторов, включающей НМГ и «Ростелеком»

Kismet Capital Group объявила о завершении выхода из медиабизнеса — последним этапом стала продажа активов группы компаний «МЕДИА1», в которую входят телеканалы «МУЗ-ТВ», «Ю», «Солнце», а также региональный радиохолдинг «Выбери Радио». Покупателем выступила группа инвесторов, включающая компанию «Медиа-Телеком» — ее участниками являются Национальная Медиа Группа, «Ростелеком» и группа топ-менеджмента.
«Медиа-Телеком» занимается дистрибуцией телеканалов и контента, является игроком на рынке спортивных медиаправ, производит приложения для iOS и Android и развивает стартапы в медиасфере. «МЕДИА1» с момента приобретения первого телеканала в Казани 23 года назад объединил более 200 региональных телеканалов и радиостанций.
«Как новый акционер мы заинтересованы в дальнейшем развитии бизнеса компании, — отметили в «Медиа-Телеком». — Основной ценностью в «МЕДИА1» для нас, конечно, является текущая команда, вместе с которой мы будем работать над новыми задачами и проектами».
После выхода KCG из медиабизнеса фокус развития будет направлен на высокотехнологичные рынки в соответствии с долгосрочной стратегией группы. По данным источников, после продажи медиаактивов Иван Таврин планирует направить все средства на создание собственного фонда поддержки технологического предпринимательства, а также социальных и некоммерческих проектов.
«МЕДИА1» стал лично для меня и нашей команды первым крупным бизнес-проектом и началом многих историй и отношений, ставших важнейшими на всю жизнь, — комментирует основатель KCG и «МЕДИА1» Иван Таврин. — Однако время не стоит на месте, многие индустрии консолидируются, и медиа — это один из примеров. Во всем мире медиахолдинги укрупняются, это дает возможность дополнительного создания и монетизации контента в борьбе за зрителя и слушателя. Поэтому я убежден, что в современной реальности самым правильным решением было бы передать компанию в новые руки и что новые владельцы «МЕДИА1» принесут больше возможностей для всех его активов и интересную работу для коллектива наших компаний».