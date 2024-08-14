Акклиматизационные опыты и нубийцы на арене. Как петербургский зоопарк выглядел 130 лет назад

Фото: из фонда ЦГПБ им. В. В. Маяковского Поделиться Поделиться





Какие животные жили в петербургском зоопарке в середине XIX века? Как выглядели вольеры? И какими развлечениями славилось это место? «(От)Личный Петербург» показывает старинные фотографии зоопарка и делится неожиданными фактами из его прошлого.



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Фотографии Санкт-Петербургского зоологического сада (так в XIX веке назывался нынешний Ленинградский зоопарк) мы нашли в фотоальбоме Jardin Zoologique, выпущенном в 1894 году. Издание хранится в фонде ЦГПБ им. В. В. Маяковского . А факты почерпнули в историческом очерке «Двадцатипятилетие Санкт-Петербургского зоологического сада» Альфреда Зефельда. Издание размещено на сайте Национальной электронной библиотеки.



Фото: из фонда ЦГПБ им. В. В. Маяковского Фото: из фонда ЦГПБ им. В. В. Маяковского Фото: из фонда ЦГПБ им. В. В. Маяковского Фото: из фонда ЦГПБ им. В. В. Маяковского Фото: из фонда ЦГПБ им. В. В. Маяковского Фото: из фонда ЦГПБ им. В. В. Маяковского Фото: из фонда ЦГПБ им. В. В. Маяковского Фото: из фонда ЦГПБ им. В. В. Маяковского Фото: из фонда ЦГПБ им. В. В. Маяковского Фото: из фонда ЦГПБ им. В. В. Маяковского Фото: из фонда ЦГПБ им. В. В. Маяковского Фото: из фонда ЦГПБ им. В. В. Маяковского Фото: из фонда ЦГПБ им. В. В. Маяковского Фото: из фонда ЦГПБ им. В. В. Маяковского Фото: из фонда ЦГПБ им. В. В. Маяковского Поделиться Поделиться





Создатели фотоальбома — французские фотографы, три брата де Жонг, которые держали собственную фотомастерскую на окраине Парижа. С 1880-х по 1903 год братья ездили по Европе и делали коммерческие фоторепортажи. Много фотографы снимали и в Российской империи: сотни снимков людей, учреждений, заводов, воинских частей и прочего остались в России за авторством парижских светописцев.



Петербургский зоосад изначально был частным предприятием — его первыми хозяевами были Софья и Юлиус Гебгардты. На момент открытия, в 1865 году, животных в нем было совсем немного: «Несколько водяных птиц и обезьян, несколько штук попугаев, волк, лисица, рысь, козы, овцы и пара пони олицетворяли собою весь первый, живой инвентарь нового предприятия».

Троицкого моста тогда не было, и попасть на Петроградскую сторону было затруднительно. Чтобы привлечь посетителей, владельцы зоосада открывали в нем каток и ледяные горы, устраивали выступления оркестра. Один раз даже выставили на всеобщее обозрение скелет гигантского кита.



Еще одним удивительным по нынешним временам «образовательным развлечением» были этнографические выставки. Они представляли собой живой театр, в котором роль актеров исполняли представители «незнакомых» стран и народов — чаще всего из Африки. На арене они воспроизводили обычный для себя, но очень удивительный для петербуржцев быт: домашнюю жизнь, охоту, битвы.

«В числе упражнений их заслуживали внимания верховая езда на малорослых, резвых лошадях абиссинской породы и своеобразная манера сражаться, присев на корточки, причем нубийцы, прыгая, как кошки, бросались на противника. Оружием при этих стычках им служили копья, мечи и сделанные из слоновой кожи круглые щиты. После битвы следовали в высшей степени оригинальные военные пляски, причем такт били на барабане два нубийца. Эффектным финалом отдельных номеров программы представления было воспроизведение караванного шествия, всегда производившего свое впечатление на зрителя», — описывает Зефельд.



Через некоторое время после открытия в зоосаде появились более экзотические животные: орангутаны, шимпанзе, жирафы, антилопы гну, африканские слоны, гиппопотамы, носорог. Но многие из них ежегодно погибали «вследствие неблагоприятного климата и недостатка в целесообразных зимних помещениях». В 1880 году многие животные пали жертвами распространившейся по Петербургу чумы рогатого скота.



По-настоящему экзотических для Петербурга животных заводили в зоосаде не только ради развлечений публики. На тот момент зоопарк был самым северным в Европе, и сотрудники активно искали рецепты создания в нем условий для жизни самых южных видов. Второй хозяин — муж Софьи Гебгардт Э. А. Рост в 1886 году специально поехал в Лондон, чтобы встретиться с директором зоологического сада в Риджентс-парке и перенять у него опыт акклиматизации молодых гиппопотамов. «Подобными опытами наш зоологический сад дал русским сельским хозяевам целый ряд указаний, имеющих большое практическое значение», — утверждал в своем очерке Альфред Зефельд.



В 1898 году Рост отошел от дел и уехал в Германию. Зоосад пришел в упадок и в 1909 году был закрыт. Но в 1910-м возродился вновь — когда его новым владельцем стал артист и театральный антрепренер С. Н. Новиков . При нем появились звери, которые долго жили в зоосаде уже в послереволюционное время. В том числе погибшая в блокаду слониха Бетти и пережившая Великую Отечественную войну самка бегемота Красавица.

