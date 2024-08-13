Женщина, которая могла подкинуть новорожденного к дому ребенка в центре Петербурга, взята под стражу

В Петербурге нашли предполагаемую мать новорожденного, который был подкинут к воротам дома ребенка № 13. 34-летнюю гражданку Киргизии заключили под стражу. Она обвиняется в оставлении в опасности (125 УК РФ). Об этом 13 августа сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, примерно в 18:30 11 августа женщина родила мальчика. Через пару часов она без разрешения ушла из роддома. Ближе к ночи предполагаемая мать подкинула малыша к воротам дома ребенка № 13 . Дознание полагает, что женщина оставила новорожденного прямо на асфальте у ворот дома.

«…Умышленно оставила своего сына на асфальте у ворот данного дома, осознавая, что новорожденный ребенок находится в опасном состоянии для его жизни и здоровья, в которое она сама его поставила», — уточнили в ведомстве.